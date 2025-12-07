Formalizan a chofer de camión por accidente que causó la muerte del subprefecto Carreño en Villa Alemana

La investigación por el fatal accidente ocurrido en Villa Alemana avanzó este domingo con la formalización del conductor del tractocamión involucrado en el hecho que provocó la muerte del subprefecto Rodrigo Carreño Rodríguez, jefe de la Brigada del Congreso Nacional de la PDI. En el vehículo policial viajaba también su hijo de cuatro años, quien resultó con lesiones graves, aunque se encuentra fuera de riesgo vital.

El fiscal de turno, Fernando Márquez, detalló que tras el aviso del accidente llegó al sitio junto a Carabineros, personal de SEAT y equipos de emergencia, verificando que en el choque participaron un tractocamión con semirremolque, el vehículo Mazda conducido por Carreño y un tercer automóvil. Según los antecedentes preliminares, el imputado conducía desde la ruta 60-CH e ingresó a la F-560 con dirección a la ruta 68.

En el kilómetro 18, el chofer del camión no habría estado atento a las condiciones de tránsito y, aparentemente a exceso de velocidad, perdió el control del vehículo, realizando una maniobra conocida como “de tijera”. Esto provocó que el tractocamión se atravesara completamente en la calzada, impidiendo el paso a los vehículos que venían en sentido contrario.

El primer automóvil que se encontró con la estructura fue el de Carreño, quien no tuvo posibilidad de maniobrar para evitar el impacto y colisionó con la cabina del camión, siendo posteriormente proyectado hacia un cierre perimetral. Su hijo, que viajaba como acompañante, resultó gravemente herido. Un tercer automóvil logró reducir la velocidad antes de impactar y su conductor quedó con lesiones leves.

El Ministerio Público formalizó al chofer por cuasidelito de homicidio y cuasidelito de lesiones graves, decretándose arresto domiciliario nocturno, firma quincenal en Carabineros de Casablanca y arraigo nacional. El tribunal fijó además un plazo de investigación de 150 días.

La muerte del subprefecto Carreño generó profundo pesar tanto en la PDI como en el Congreso, donde cumplía labores como jefe de la Brigada del Congreso Nacional. El presidente de la Cámara, José Miguel Castro, expresó sus condolencias señalando: “Esta partida tan inesperada nos conmueve profundamente… Lamento el fallecimiento del subprefecto Carreño, un hombre cercano, respetado y muy querido. Un abrazo fraternal a su familia y a la PDI, y mis sinceros deseos de pronta recuperación para su pequeño hijo”.

Desde el Senado y otros sectores políticos también se sumaron mensajes de pesar, mientras la PDI destacó la trayectoria, compromiso y reconocimiento institucional del funcionario fallecido.

PURANOTICIA