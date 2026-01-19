Forado permitió a delincuentes perpetrar millonario hurto en mercado de Valparaíso

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI Valparaíso investigan un millonario hurto cometido en dependencias del Mercado Cardonal, desde donde delincuentes lograron escapar con el dinero contenido en una caja fuerte.

Un grupo indeterminado de personas realizó un forado, por el cual ingresó al establecimiento para sustraer alrededor de 15 millones de pesos.

A solicitud del turno de instrucción y flagrancia del Ministerio Público, se instruyó que la BIRO de Valparaíso inicie las diligencias para establecer cómo ocurrieron los hechos.

En ese sentido, el subprefecto Julio Máspero, jefe (s) de esta unidad especializada, indicó que "por intermedio de un forado, ingresaron a este local una cantidad indeterminada de personas, quienes sustrajeron $15 millones en efectivo".

De momento, se informó la realización de una serie de pericias por parte del Laboratorio de Criminalística Regional, además del análisis de cámaras de seguridad del mercado, además de las que se encuentran alrededor del sitio del suceso.

PURANOTICIA