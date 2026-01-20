Fondos Fondeve refuerzan la seguridad y el trabajo comunitario en barrios de Valparaíso

Desde distintos rincones de Valparaíso, porteños y porteñas se han unido para reforzar la seguridad de sus barrios. Gracias a los Fondos de Desarrollo Vecinal (Fondeve) Dr. Alberto Neumann —entregados por el Municipio de Valparaíso— han podido adquirir distintos equipamientos y herramientas que les eran difíciles de costear, fortaleciendo la protección y la tranquilidad de sus comunidades.

Así es el caso de la Junta de Vecinos Reconstruyendo Placilla, donde gracias a $3.959.935 de aporte municipal, pudieron adquirir distintos aparatos de televigilancia, como siete cámaras de exterior con movimiento 270° más una capacitación para su correcta utilización, protección punta de tiburón, carteles disuasivos, focos solares, entre otros.

En el caso de la Junta de Vecinos #161 Altos de Rodelillo, fueron $3.937.957 los invertidos en seguridad y distinto equipamiento para la sede vecinal y el cuidado del interior y exterior de la misma, como cámaras, alarmas, carretillas o mangueras. Ana Karina Tapia, presidenta de dicha organización, valoró la entrega de estos fondos comentando que “nosotros empezamos de cero, no teníamos nada y todo lo conseguíamos con los vecinos; ahora, gracias al proyecto Fondeve tenemos nuestras propias cosas para nosotros fortalecernos y limpiar nuestra sede y su entorno”.

En tanto, la Junta Vecinal Camino Viejo #119-A de Barrio O´Higgins destinó los fondos para la realización de un proyecto de memoria barrial en busca de relatar la vida para resignificar la historia de su comunidad; para ello, se realizaron distintos talleres culturales y recreativos, como también se adquirieron aparatos electrónicos para su proyección.

Valorando las diversas ideas llevadas a cabo, la alcaldesa Camila Nieto destacó que “estamos en el proceso de mostrar a la comunidad aquello que se trabajó entre las juntas de vecinos y el municipio para la asignación de recursos que se materializan en cámaras de seguridad, iluminación o equipamientos para la sede”. Asimismo, la jefa comunal sostuvo que “este fondo nos da la flexibilidad de que las juntas de vecinos, a través de sus asambleas, puedan postular proyectos en distintas líneas para optar a financiamiento que bordean los $4 millones”.

PURANOTICIA