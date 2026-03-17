Fondo del Patrimonio inyectará más de $750 millones para proyectos en la región de Valparaíso

El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural dio a conocer los resultados del Fondo del Patrimonio 2025, que a nivel nacional beneficiará a 250 iniciativas por un total $5.326.110.444. Se trata de la mayor cantidad de proyectos seleccionados y del presupuesto más alto otorgado de este fondo desde su existencia.

Las personas naturales, organizaciones e instituciones beneficiadas podrán desarrollar investigaciones, acciones de intervención y restauración de inmuebles, elaboración de material didáctico para la educación patrimonial, adquisición de equipamiento especializado y difusión a través de recursos audiovisuales y encuentros sobre patrimonio cultural.

La región de Valparaíso destaca como la segunda con mayor cantidad de proyectos seleccionados, con un total de 38 y una inversión total de $758.820.763. Solo es superada por la región Metropolitana, que cuenta con 41 iniciativas.

En la Ciudad Puerto destacan proyectos como “Etapa 2, Obras de Mantención y mejoramiento del inmueble Mercado Puerto” por $ 63.688.744, “Encuentros formativos intergeneracionales para la salvaguardia y preservación del patrimonio cultural inmaterial de la Zona Típica de los cerros Alegre y Concepción de Valparaíso” por $ 10.206.815, “Tecnología para el registro y resguardo del patrimonio cultural comunal de Valparaíso” por $ 24.017.185 y “Levantamiento, análisis y diagnóstico para la preservación y conservación del Arco Británico" por $ 14.884.650.

En tanto, en otras comunas obtendrán recursos iniciativas como “El valle y la fibra: Historia material del cáñamo agroindustrial en Los Andes” por $ 14.515.150, “Investigación del patrimonio asociado a la Ruta de Los Libertadores por el Paso de Los Patos; Putaendo” por $14.850.000 y “Acciones de intervención para mitigar riesgos y poner en valor vestigios y atributos del Sitio histórico Campo de prisioneros Melinka Puchuncaví” por $ 80.078.949, entre otras.

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