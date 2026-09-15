«Fonda Preventiva 2026» refuerza llamado al autocuidado y la responsabilidad durante las Fiestas Patrias en la región de Valparaíso

La plaza Sotomayor de Valparaíso fue escenario del lanzamiento de la «Fonda Preventiva 2026», iniciativa que reunió a autoridades y representantes de diversos organismos vinculados a la respuesta ante emergencias y desastres, quienes exhibieron sus capacidades y equipamiento de cara a las celebraciones de Fiestas Patrias.

Los distintos servicios realizaron demostraciones de rescate y otras acciones destinadas a mostrar su capacidad operativa, además de un recorrido por los stands de Gobierno en Terreno. La actividad también contempló un llamado a la prevención, el autocuidado y la responsabilidad para disfrutar de unas Fiestas Patrias seguras.

Esta «Fonda Preventiva» es una iniciativa que nació en la región de Valparaíso, pero que rápidamente se extendió a todo Chile debido a su importancia en materia de prevención de accidentes o riesgos de eventos propios de la naturaleza que pudieran tener lugar justamente durante las celebraciones "dieciocheras" en nuestro país.

Esto fue destacado por el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, quien señaló que "por eso están todos los dispositivos públicos y privados, al margen de nuestros Carabineros, para ver de qué forma actuamos o reaccionamos frente a un hecho de la naturaleza o un accidente automovilístico. Por eso es importante esta feria, para generar conciencia para efectos de la prevención de accidentes automovilísticos donde todos los años tenemos fallecimientos y heridos".

En el mismo tono, la general Patricia Vásquez, jefa de Zona de Carabineros Valparaíso, precisó que "claramente aquí se ve un mensaje de coordinación interagencial con quienes vamos a estar desplegados durante las Fiestas Patrias". De igual forma, hizo un llamado a "ser responsables, van a haber servicios ya establecidos plenamente con Senda para los controles de tolerancia cero alcohol en la conducción y también en droga. Lo importante es que la ciudadanía colabore con la función policial".

Importante es tener presente que Carabineros de Chile ya está recibiendo contingente proveniente de la región Metropolitana. Además, se contará con una Subcomisaría Temporal en el Parque Alejo Barrios de Valparaíso y una Tenencia Temporal en Sporting Club de Viña del Mar. En materia de tránsito, se espera que el jueves 17, desde las 12:00 horas, se instalen los servicios en ruta, con 15 puntos específicos donde va a estar la policía, tanto en la ruta 68, como en La Pólvora y en la ruta 5 Norte.

En este sentido, el seremi de Transportes, Matías Valenzuela, resaltó que "son estas acciones, medidas y articulaciones las que permiten al Estado y a todos sus servicios poner a disposición todas las medidas preventivas que son necesarias para fiestas en esta época y en particular para lo que son los temas de transporte. En particular, hacemos un llamado a toda la ciudadanía a tomar buenas decisiones, como conducir con prudencia y especial atención a las condiciones del tránsito".

La autoridad también hizo un llamado a no generar condiciones de riesgo como por ejemplo utilizar el teléfono celular al conducir, pero principalmente se instó a no consumir alcohol antes de manejar. "Esas son medidas absolutamente necesarias, no solamente para el autocuidado, sino que también para el resto de los ciudadanos", precisó Valenzuela, quien además anunció acciones junto a Conaset para prevenir accidentes tanto en las vías públicas de la región, como también en la vía férrea.

Luego, el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, valoró que la instancia sirvió para "dar a conocer a toda la comunidad el despliegue de todos los organismos involucrados en la seguridad, los encargados de dar protección a la ciudadanía y de asistirlos en caso de emergencia. Tenemos organismos de seguridad, las policías y todos los servicios asociados a esta etapa. La relevancia que tiene esta actividad es que pone de manifiesto el despliegue de todos los organismos asociados a esta materia".

Finalmente, la seremi de Salud, Mariol Luan, señaló desde la plaza Sotomayor de Valparaíso que "en particular como Salud, pueden visualizar a SAMU y rescate médico avanzado. El impacto que generan en la red los accidentes automovilísticos durante este periodo o cualquier otro tipo de accidentes cuando no tenemos en vista los riesgos posibles, sobre todo cuando las personas conducen bajo el efecto de alguna sustancia ilícita, ya sea alcohol o drogas".

Finalmente, en representación de la Armada, el capitán de navío litoral Carlos Cerda, gobernador marítimo de Valparaíso, comentó que "las condiciones climatológicas van a estar muy buenas durante este fin de semana, entre 18 y 20 grados de temperatura, lo cual va a llamar la atención de poder acercarse al borde costero. Así que vamos a tener dispuesto un dispositivo, como en temporada estival, con aeronaves que van a estar sobrevolando y vigilando, también medios acuáticos, los que van a estar prestos a tener que ejecutar algún tipo de rescate si eso amerita".

PURANOTICIA