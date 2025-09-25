FNE recomendó licitación transitoria en Terminal N°2 del Puerto de Valparaíso

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) recomendó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que se realice una licitación transitoria del Terminal N°2 del Puerto de Valparaíso para asignar su concesión y garantizar condiciones equitativas de acceso, en lugar de extender hasta diciembre de 2029 la concesión que hoy posee la empresa Terminal Portuario de Valparaíso (TPV).

En un informe elaborado en el marco de la solicitud presentada por EPV al TDLC para ampliar la duración del actual contrato de concesión, la FNE manifestó al Tribunal que la licitación es el mecanismo idóneo para asignar este derecho de operación y que sus beneficios se traspasen a los usuarios del terminal.

En el documento, la FNE advirtió que la operación del Terminal N°2 “se desarrolla en un contexto de baja presión competitiva, dado que concentra más del 80% de la carga fraccionada de la región, segmento en el cual los otros terminales de la región exhiben mayores tiempos de espera y tarifas superiores”.

Al mismo tiempo, la autoridad destacó que la concesionaria actual, Terminal Portuario de Valparaíso (TPV), ha mantenido rentabilidades positivas y sostenidas desde el inicio de la concesión en 2022.

Dichos resultados, al ser contrastados con los de otros terminales de uso público demostraron que el Terminal N°2 “no sólo se sostiene bajo sus condiciones actuales, sino que además constituye una alternativa atractiva para potenciales interesados en un eventual escenario de licitación”.

El informe precisa que “la existencia de rentabilidades similares a las observadas en concesiones con trayectorias más extensas refuerza la expectativa de que una licitación transitoria podría convocar a diversos interesados, replicando la participación de múltiples oferentes en procesos previos y asegurando así la competencia por el mercado en beneficio de los usuarios”.

Asimismo, la Fiscalía indicó que los argumentos para justificar la prórroga “resultan marginales frente a los beneficios de eficiencia dinámica y de disciplina competitiva que otorga un proceso licitatorio”.

En su propuesta, la FNE recomienda que se privilegie la licitación transitoria del Terminal N°2 como regla general, estableciendo que el Índice Tarifario Máximo establecido por EPV no supere las tarifas actualmente vigentes, de modo de proteger a los usuarios de posibles alzas.

Y se precisa que, de manera excepcional, y en el caso que “la licitación no reciba ofertas, debería autorizarse la prórroga del contrato vigente, manteniendo las condiciones actuales y sin otorgar ventajas adicionales al concesionario incumbente”.

