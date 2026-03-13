Delincuente fue detenido mientras robaba especies desde una casa en El Quisco

Un delincuente fue detenido por funcionarios de Carabineros en El Quisco, luego de ser sorprendido robando especies desde el interior de un domicilio de la comuna.

El individuo fue detenido por uniformados de la Subcomisaría El Quisco por el delito de robo en lugar habitado, logrando recuperar las pertenencias sustraídas.

En base a lo informado por las víctimas, los elementos robados por el solitario antisocial fueron avaluadas en más de 300 mil pesos.

Cabe hacer presente que el imputado tiene 54 años de edad y cuenta con antecedentes policiales, pasando durante esta jornada a control de detención.

"Gracias a la rápida concurrencia de Carabineros, quienes acudieron a verificar una alarma activa en un domicilio de la comuna, se logró sorprender a un infractor de ley que se encontraba sustrayendo diversas especies desde el interior del inmueble, procediendo a su detención en el lugar y logrando, además, la recuperación de la especie sustraídas", informó el subteniente Nicolás Villagra.

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