Fiscalización en la avenida Colón de Valparaíso termina con conductor detenido por circular en un automóvil robado

En el marco de patrullajes preventivos desarrollados en la Av. Colón de Valparaíso, a la altura de calle Morris, carabineros de la Sección Centauro divisaron a un vehículo marca Volkswagen, modelo Gol, color gris, cuyas placas patentes –al ser consultadas a Cenco– mantienen encargo vigente por el delito de robo, procediendo a su fiscalización.

Durante el control policial, el conductor no mantenía licencia de conducir, haciendo entrega de la totalidad de la documentación del vehículo, la cual no correspondía a las placas patentes que portaba el móvil fiscalizado por los uniformados.

Consultadas vía radial las placas patentes consignadas en dicha documentación, se establece que estas también mantienen encargo vigente por el delito de robo, con denuncia efectuada en la Primera Comisaría Sur de Valparaíso.

Posteriormente, ya en la unidad policial, se realiza una revisión exhaustiva del número de motor y número de chasis del vehículo, estableciendo que ambos se mantienen originales y sin signos de adulteración.

Cabe hacer presente que el detenido fue identificado con las iniciales M.A.A.V., de 30 años, de quien se informó que mantiene antecedentes policiales.

PURANOTICIA