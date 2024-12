Fiscalizar proyectos y dialogar para lograr acuerdos: Expectativas de los Cores que asumirán funciones el 6 de enero en Valparaíso

En una semana y media más, el lunes 6 de enero de 2025, el edificio Esmeralda de Valparaíso será sede de la instalación del nuevo Gobierno Regional de Valparaíso, conformado tanto por el reelecto gobernador Rodrigo Mundaca y por los 28 nuevos consejeros regionales (cores) que asumirán funciones hasta enero del año 2029.

Fue el fin de semana del 26 y 27 de octubre cuando la ciudadanía habló y eligió a sus nuevos representantes en el Consejo Regional (Core) de Valparaíso, el que a diferencia del actual, será mayoritariamente dominado por la oposición, siendo el Partido Republicano el que más escaños obtuvo, con 10 de los suyos.

A ojos del mundo político, el hecho de que ahora sean 18 los consejeros regionales de derecha (a los 11 republicanos se suman 7 de las filas o apoyados por Chile Vamos) hará que el trabajo de negociación y búsqueda de acuerdos tendrá que ser mayor, en pos de que se logren aprobar las respectivas iniciativas que respalden las autoridades.

Y es que faltando 11 días para que asuman sus nuevos cargos, Puranoticia.cl tomó contacto con las cuatro autoridades electas que llegarán a renovar el órgano colegiado en la circunscripción Valparaíso II, que agrupa a las comunas de Valparaíso, Juan Fernández y Casablanca. Vale recordar que el Consejo Regional tiene entre sus objetivos el aprobar, sobre la base de la proposición del Gobernador Regional, los convenios de programación que el Gobierno Regional celebre; además de fiscalizar el desempeño de Mundaca, en su calidad de órgano ejecutivo.

La primera mayoría en la circunscripción, Paulina Yáñez, del Partido Republicano, indicó en conversación con Puranoticia.cl que "mis expectativas están alineadas con los valores que siempre hemos defendido como republicanos: poner el bienestar de Chile y, en este caso, de los ciudadanos de la región de Valparaíso, por delante de cualquier interés particular o político. Espero que este nuevo Consejo Regional sea un espacio donde las prioridades sean claras y trabajemos para resolver las verdaderas necesidades de la región, con transparencia y eficacia".

De igual forma, la autoridad electa precisó que "el diálogo siempre será una herramienta fundamental, pero como republicanos nuestro compromiso es claro: fiscalizar con rigor, votar en concordancia con los principios que defienden a los ciudadanos y evitar malas prácticas o el desperdicio de recursos en proyectos innecesarios. Estamos aquí para ser una voz responsable que garantice que cada decisión tomada beneficie realmente a las personas de la región".

José Luis Miranda, también del Partido Republicano y de Valparaíso II, sostuvo que sus proyecciones son "tomar posesión del cargo e interiorizarme de los programas que se están ejecutando, para hacer seguimiento y comenzar la fiscalización de esos programas y proyectos. Lo segundo es tomar conocimiento de algunos programas, pues me he reunido con juntas de vecinos, como de Placilla, que me cuentan que una cancha que se hizo en un centro comunitario y que fue entregada hace tres meses, ya la pintura se descascaró y toda la reja perimetral es de mala calidad y se desprendió por el suelo. Entonces mis expectativas son llegar a ver los programas y los que estén en garantía para visitarlos y tomar la opinión de los vecinos, si quedaron conformes o no".

Respecto al diálogo que se tendrá que dar en el órgano colegiado indicó que "yo creo que siempre es necesario conversar, buscar puntos de encuentro, pero siempre van a haber diferencias y esas se van a resolver en las votaciones que se den en el Consejo Regional. Pero mi idea es dialogar, llegar a acuerdos, pero no abandonar nuestra mirada de lo que queremos que se haga en la Gobernación Regional. Poner énfasis en el tema de infraestructura esperamos poner nuestro sello, en cosas que queden en el tiempo, que perduren, que no sea algo que dure poquito".

Paula Rosso, core electa del Frente Amplio, comentó a Puranoticia.cl que "mis expectativas son, en lo personal, trabajar en conjunto con las y los vecinos, con sus comunidades, con los gremios y las organizaciones sociales, y cumplir con la misión de favorecer la participación ciudadana para así dar respuesta a las necesidades de nuestra región. En relación al Consejo Regional en su conjunto, tengo las mejores expectativas, pues en mi caso y en el de –espero– la mayoría, entramos con toda la disposición para buscar el bienestar de los habitantes de toda nuestra región y pienso que eso es lo que nos debe motivar a todas y todos quienes conformaremos el próximo Consejo Regional".

La futura autoridad también indicó que "respecto de si será necesario dialogar más con la oposición para lograr acuerdos, pienso que valorando las diferencias, que es algo que enriquece cualquier grupo humano y los cuerpos colegiados, debemos en conjunto trabajar por el bienestar de nuestra región y eso debe ser lo que nos una, por lo que considero que si bien es cierto las discusiones enriquecen, respetamos las diferencias, debemos encontrar y centrarnos en esos objetivos comunes que nos unen, más allá de los distintos colores políticos que representeamos, pues nuestro objetivo número uno en el rol de cores es representar a nuestra región y a las circunscripciones de las que fuimos elegidos, por lo tanto tengo también las mejores expectativas y valoro mucho la forma de trabajar que ha tenido el Consejo Regional saliente y creo que debiésemos también emular ese tipo de trabajo".

El cuarto representante de Valparaíso II, Omar Valdivia, del Partido Por la Democracia, subrayó que sus proyecciones "tienen que ver con el trabajo que ha realizado Mundaca desde el punto de vista de la convivencia política que ha habido en este Gobierno Regional, entonces la idea es mantener este clima, que es lo que la gente espera. Mantener el clima político desde el punto de vista de los acuerdos, ya que la región tiene distintos desafíos, en el sector portuario, en el turismo, en el empleo. Entonces me parece que todo el trabajo realizado en el Gobierno Regional anterior se debe mantener y profundizar en algunos cambios tan importantes para las mejoras de la calidad de vida de las personas de la región de Valparaíso".

"La diferencia que puede haber con la oposición es una diferencia moral, pero no hay una diferencia política. No creo que la derecha se distancie de los problemas en la región de Valparaíso. Los problemas de vivienda afectan a todos, los problemas del agua, los problemas para adquirir alimentos primarios para las familias de la región son para todos, y no creo que la derecha no creo que quiera forzar a que no lleguen los beneficios", sentenció el representante del PPD.

Cabe recordar que junto al gobernador Rodrigo Mundaca, quien asumirá un segundo periodo al mando del Gobierno Regional de Valparaíso, asumirán desde el 6 de enero de 2025 sus funciones los 28 nuevos consejeros regionales de Valparaíso.

PURANOTICIA