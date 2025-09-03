Fiscalizan venta de parrillas eléctricas y a gas ad portas de Fiestas Patrias en Viña del Mar

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) se encuentra desarrollando un completo plan de fiscalización para verificar que sólo se estén comercializando parrillas eléctricas y a gas debidamente certificadas, es decir, que cuenten con su Sello SEC a la vista; esto, a días del inicio de las Fiestas Patrias 2025.

Por lo mismo, este miércoles llegaron a una tienda en Viña del Mar los equipos de inspección, que estuvieron fiscalizando que las parrillas eléctricas y a gas que se comercializan tuvieran su Sello SEC, etiqueta que certifica que dichos productos superaron una serie de pruebas de seguridad. El Sello SEC contiene además un código QR, con información sobre la certificación del producto, la que puede ser leída por cualquier smartphone. Los equipos de fiscalización también estuvieron revisando los Sellos SEC y el rotulado que deben tener los reguladores y flexibles (“mangueras”) de las parrillas a gas, pues tienen una fecha de vencimiento.

Según datos de la SEC, entre enero y agosto de este 2025 se han certificado 244.782 parrillas eléctricas y a gas, de las cuales, 218.302 son eléctricas y 26.480 a gas. Este número representa un aumento de un 98% en relación al mismo período del año pasado, donde se certificaron 123.876 parrillas en total.

FISCALIZACIÓN

Tras finalizar el recorrido, la seremi de Energía, Anastassia Ottone, sostuvo que “este proceso es especialmente importante ahora que se acercan las fiestas patrias, ya que queremos recordar a la ciudadanía la importancia de verificar que las parrillas que compren cuenten con el Sello SEC. Este sello es la única garantía del origen y la calidad del producto, asegurando que ha superado las pruebas de seguridad necesarias. Sin el sello, las parrillas pueden representar riesgos y problemas para el hogar. Por lo tanto, al comprar parrillas para disfrutar de los asados en estas celebraciones, es fundamental verificar que tengan el sello SEC".

Por su parte, el director regional de la SEC, Patricio Velásquez, comentó que “como dirección regional ya estamos en ese proceso de fiscalización y vamos a iniciar un proceso sancionatorio si es que detectamos alguna irregularidad que amerite. Durante el 2024 se fiscalizaron 66 empresas, tras lo cual se sancionó a nueve de ellas, por incumplir la normativa de certificación, con un monto total de 793 UTM Unidades Tributarias Mensuales (algo más de $54 millones). En lo que va de este año se han fiscalizado a 36 empresas, resultando 10 con incumplimientos normativos, por lo que ya se están cursando los respectivos procesos sancionatorios”.

En cuanto a las recomendaciones de uso de las parrillas a gas, desde la SEC indicaron que es relevante realizar una mantención anual de estos equipos y revisar el regulador y el flexible, pues ambos tienen una fecha de vencimiento. Del mismo modo, los cilindros de gas siempre deben ir a un costado de la parrilla, jamás debajo de los quemadores y, por cierto, nunca se deben intentar conectar estas parrillas móviles a la red de gas de los domicilios.

PURANOTICIA