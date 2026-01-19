Fiscalizan piscina municipal de La Cruz para resguardar la salud de la comunidad y prevenir riesgos durante la temporada estival

En el marco de la temporada estival, la Seremi de Salud de Valparaíso realizó una visita de fiscalización a la piscina municipal de La Cruz, como parte del plan regional de vigilancia y control sanitario de piscinas de uso público y de uso público restringido.

Durante la inspección, se realizaron muestreos de agua para análisis bacteriológico y fisicoquímico, incluyendo mediciones de cloro libre residual y pH, con el fin de asegurar que el agua cumpla con los estándares exigidos para su uso recreacional y prevenir la transmisión de enfermedades.

Al respecto, el seremi (s) de Salud, Carlos Zamora Rojas, señaló: “El objetivo de estas visitas es asegurar que no existan riesgos sanitarios y asegurar también las condiciones de salud para las personas que las visitan. Hacemos un llamado a toda la comunidad y a toda la región de Valparaíso a que sólo se utilicen piscinas que estén con autorización sanitaria”.

Por su parte, el encargado regional de Locales de Uso Comunitario de la Seremi de Salud, Óscar Vidal, explicó que “estamos haciendo una fiscalización de rutina, de programa, verificando las condiciones de calidad del agua en las piletas y se tomaron las mediciones de cloro libre residual y también de pH. De esta manera vamos a prevenir que exista algún tipo de contagio de alguna enfermedad producto del contacto con el agua, verificando que las condiciones de la calidad del agua estén en óptimas condiciones”.

La Autoridad Sanitaria reiteró el llamado a la comunidad a utilizar únicamente piscinas que cuenten con Autorización Sanitaria vigente, a respetar las normas de seguridad y a denunciar la existencia de recintos clandestinos, los cuales representan un alto riesgo para la salud de las personas.

PURANOTICIA