Fiscalizan circo en Viña del Mar para reforzar la seguridad eléctrica en temporada estival

Autoridades del Ministerio de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) llevaron a cabo un recorrido por el Circo Mundos Mágicos, ubicado a la altura del puente Los Castaños, en Viña del Mar, con el propósito de verificar las condiciones de seguridad de sus instalaciones eléctricas.

La actividad forma parte del plan regional de fiscalización a instalaciones eléctricas en recintos turísticos que la SEC está desarrollando durante la temporada de verano, con el objetivo de prevenir accidentes eléctricos y garantizar la seguridad de asistentes, turistas y trabajadores.

Durante el recorrido, las autoridades revisaron el estado de las instalaciones eléctricas, incluyendo cableado, tableros y puntos de conexión, para asegurar que cumplan con la normativa vigente.

Frente a ello, la seremi Anastassia Ottone detalló que hacen esto "para prevenir accidentes, evitar cortocircuitos, electrocuciones o incendios, y garantizar que las familias puedan disfrutar de un espectáculo tranquilo y sin problemas. Hacemos un llamado a los dueños y administradores de estos recintos a respetar la normativa vigente y a que las conexiones sean realizadas por instaladores eléctricos autorizados. Si la ciudadanía detecta irregularidades, puede denunciarlas en la página web de la SEC www.sec.cl."

Durante la fiscalización realizada por personal técnico de la Dirección Regional SEC Valparaíso a las instalaciones eléctricas del circo, se identificaron observaciones de carácter menor respecto de la normativa eléctrica vigente. Por ello, se oficiará a la empresa instruyendo la normalización de dichas instalaciones.

En la inspección se revisó el estado de los componentes eléctricos, entre ellos tableros, conductores, centros de enchufes, sistemas de puesta a tierra y el generador eléctrico, con el fin de garantizar condiciones seguras para trabajadores y asistentes.

Por su parte, el director de la SEC Valparaíso, Patricio Velásquez, comentó que fueron a "revisar las condiciones de seguridad de sus instalaciones eléctricas, principalmente elementos y conductores que estén accesibles o puntos de tierra, que son las situaciones más riesgosas que encontramos en algunos establecimientos. Particularmente en este, no hemos encontrado esas irregularidades, pero sí otras deficiencias menores que serán debidamente instruidas para que sean normalizadas. Este trabajo se enmarca en un plan regional de fiscalización para garantizar la seguridad en estos atractivos turísticos durante la época estival."

La Seremi de Energía y la SEC Valparaíso reiteraron la importancia de que las instalaciones eléctricas sean revisadas por profesionales autorizados y que cualquier irregularidad sea denunciada en www.sec.cl. El objetivo es que las vacaciones se disfruten con tranquilidad y seguridad.

