Carabineros rescató a motoristas que se extraviaron en zona cordillerana de Los Andes

Carabineros de la Subcomisaría Los Libertadores realizaron un exitoso rescate de motoristas que efectuaban un recorrido por el sector Laguna El Toro, en Los Andes.

El capitán José Miguel Sánchez, jefe de la Subcomisaría Fronteriza (F) Los Libertadores, explicó que "alrededor de las 2:00 de la madrugada, fuimos alertados por la Fiscalía de Los Andes de que existía una presunta desgracia (...) de tres personas que habrían concurrido en moto todoterreno a Laguna del Toro. Este acceso lo habrían realizado por la comuna de Colina, pero sería en la alta cordillera hacia el sector de Los Andes".

A raíz de lo anterior, la patrulla de Búsqueda y Rescate un ascenso al lugar, dando con la ubicación de las tres personas cerca de las 08:30 horas de la mañana.

Los motoristas fueron encontrados en buenas condiciones físicas, explicando que producto de la geografía del terreno no pudieron continuar con su objetivo.

De esta manera, los tres hombres fueron trasladados hasta el Hospital de Los Andes para el respectivo control médico conforme al protocolo procedimental.

"Se reiteran las medidas de seguridad a las personas para acceder a sectores cordilleranos, sobre todo conocer la geografía para donde van a acceder y las limitantes que tiene cada uno para acceder, con la finalidad de evitar este tipo de extravíos o situaciones de peligro que pueden enfrentar”, finalizó el capitán Vásquez.

