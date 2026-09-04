Fiscalizan carnicerías de Quilpué para reforzar seguridad de alimentos en Fiestas Patrias

Con el objetivo de resguardar la salud de la comunidad y prevenir enfermedades transmitidas por alimentos durante las celebraciones de Fiestas Patrias, se realizó una fiscalización sanitaria a carnicerías de Quilpué, reforzando la revisión de las condiciones de almacenamiento, manipulación y comercialización de productos cárnicos.

El operativo fue desarrollado junto a la Seremi de Salud, la Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga y la Corporación Municipal de Quilpué, como parte de las acciones preventivas que se intensifican durante septiembre ante el aumento del consumo de carnes y preparaciones típicas en el marco de las Fiestas Patrias.

El delegado presidencial provincial de Marga Marga, Gonzalo Azancot, explicó que "estamos revisando todos los procesos, las cadenas de frío y la trazabilidad del origen de los productos cárnicos, junto a la Seremi de Salud y Quilpué, realizando todos los esfuerzos para que nuestra comunidad esté debidamente protegida frente a enfermedades de transmisión alimentaria”.

Por su parte, el jefe de la Oficina Provincial Marga Marga de la Seremi de Salud, Miguel Tobar, comentó que "estamos verificando las condiciones de almacenamiento, manipulación y expendio de los productos, las cadenas de frío y la trazabilidad de cada producto que es vendido a la comunidad”.

Una de las principales recomendaciones es adquirir alimentos únicamente en establecimientos autorizados, resguardar la cadena de frío y mantener las condiciones de inocuidad durante su preparación.

En la misma línea, la directora de Salud (I) de la Corporación Municipal de Quilpué, Dra. Diana Franco, indicó que "es muy importante transmitir a la comunidad que las carnes deben comprarse en lugares autorizados, mantener la cadena de frío y realizar un correcto lavado de manos. También debemos evitar la contaminación cruzada entre vegetales y carnes durante la preparación de los alimentos”.

Desde la red de salud comunal reiteraron el llamado a disfrutar estas Fiestas Patrias de manera segura, adquiriendo productos en establecimientos autorizados, manteniendo una correcta manipulación de los alimentos y adoptando medidas preventivas que permitan proteger la salud de todas las familias de Quilpué.

PURANOTICIA