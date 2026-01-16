Fiscalizan a extranjeros en Los Andes, Llay Llay y La Ligua: detectan que 11 ingresaron a Chile de manera clandestina

Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional (DEMIG) de Los Andes, efectuaron un operativo de fiscalización a extranjeros en diferentes comunas de la provincia, que tiene como objetivo verificar el cumplimiento de la normativa migratoria vigente en nuestro país, conforme a las directrices institucionales de la PDI.

Este servicio se realizó tras un trabajo de análisis investigativo, concretando la fiscalización de 17 ciudadanos extranjeros en las comunas de Los Andes, Llay Llay y La Ligua, de los cuales nueve venezolanos, un cubano y un haitiano fueron denunciados por Infracción al Artículo 32 de Ley de Extranjería, por ingreso clandestino.

El subprefecto Rodrigo García Barrera, Jefe de este departamento especializado, señaló que “además, en la presente fiscalización se procedió a notificar de resoluciones de expulsión, las cuales son emanadas del Servicio Nacional de Migraciones, a 10 extranjeros, correspondiendo a estos, a seis venezolanos, dos colombianos, un haitiano y un boliviano. Todos los infractores fueron denunciados conforme a los respectivos informes policiales al Servicio Nacional de Migraciones”.

El oficial agregó que “por otra parte, fueron controladas las identidades de cinco ciudadanos chilenos, manteniendo uno de estos una orden de detención vigente por el Delito de Abuso Sexual de menor de 14 años, emanada del Juzgado de Garantía de los Andes, quien posteriormente fue puesto a disposición de dicho tribunal para su respectivo control de detención”.

Respecto a los resultados antes mencionados, estos fueron informados al Servicio Nacional de Migraciones, quienes son los encargados de aplicar las sanciones administrativas que correspondan, asimismo, la PDI manifestó que estas fiscalizaciones continuarán en la jurisdicción, dando cumplimiento a la Ley 21.325 de Migración y Extranjería y a las directrices emanadas por el alto mando institucional.

