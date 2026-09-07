Fiscalizaciones en Zapallar dejan cuatro autos retirados de circulación y dos detenidos por conducir tras consumir alcohol

El Municipio de Zapallar inició un despliegue especial de fiscalizaciones vehiculares que se extenderá durante todo septiembre, como parte de las medidas preventivas adoptadas para enfrentar el aumento de desplazamientos asociado a Fiestas Patrias y reforzar las condiciones de seguridad vial en distintos puntos de la comuna.

Los primeros operativos dejaron un balance de 117 controles vehiculares, realizados en dos puntos de fiscalización. En el primero de ellos, la ruta que une Catapilco, los antecedentes entregados por los equipos a cargo del procedimiento señalaron que se retiraron de circulación cuatro vehículos.

El operativo dejó también dos personas detenidas por delitos asociados a la conducción bajo los efectos del alcohol, una por conducir bajo los efectos del alcohol y otra por conducción en estado de ebriedad.

Paralelamente, un segundo despliegue efectuado en el cruce de La Laguna permitió fiscalizar otros 52 vehículos y retirar de circulación un automóvil que mantenía su documentación vencida.

El alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, señaló que "septiembre exige reforzar nuestra capacidad preventiva, especialmente en un año en que hemos debido enfrentar condiciones especiales de conectividad. Estos controles no buscan complicar a quienes se desplazan por la comuna, sino sacar de circulación a quienes representan un riesgo para los demás. Encontrar conductores bajo los efectos del alcohol confirma que fiscalizar es necesario y que este trabajo debe mantenerse durante todo el mes”.

Por su parte, el director de Seguridad Pública de Zapallar, Max Jiménez, destacó que “el resultado de estas primeras fiscalizaciones demuestra que el control en terreno tiene efectos concretos. No estamos hablando solamente de revisar documentación, sino que estamos detectando vehículos que no cumplen las condiciones para circular y, más importante aún, conductores que ponen en riesgo su vida y la de terceros al manejar después de consumir alcohol. Por eso vamos a mantener una presencia activa y coordinada durante septiembre”.

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