Fiscalizaciones en Viña del Mar dejan 62 motocicletas fuera de circulación y elevan a 150 los retiros durante el presente año

62 motocicletas fueron retiradas de circulación durante las últimas semanas en Viña del Mar, tras la intensificación de las fiscalizaciones de tránsito que la Dirección de Seguridad Pública municipal realiza con el apoyo de Carabineros, la Armada y la PDI, para mantener el orden y velar por la seguridad en la vías de la comuna.

El reforzamiento de la labor permitió aumentar el retiro de motos que infringieron la ley, por lo que en octubre se retiraron 16 autos y camionetas por no contar con la documentación correspondiente, sumando en total -junto a las motos- 78 vehículos que fueron trasladados al aparcadero municipal ubicado en el sector de Reñaca Alto.

La alcaldesa Macarena Ripamonti destacó los resultados de los operativos de fiscalización realizados señalando que "mientras miles de personas se esfuerzan por cumplir la ley y mantener sus documentos al día, otros circulan al margen de la normativa, poniendo en riesgo a la población. Y eso no lo vamos a permitir”.

Asimismo, la jefa comunal afirmó que “la seguridad es una prioridad en nuestra gestión y lo demostramos con acciones concretas en terreno”.

Los controles se enmarcan en el Plan Comunal de Seguridad Pública para fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente para motocicletas en cuanto a la documentación exigida y condiciones de tránsito. Es así que en lo que va de este año 2026 se han retirado un total de 150 motocicletas y 104 automóviles.

La fiscalización de rodados es monitoreada, además, a través de la Central de Cámaras y drones de la Unidad de Aerovigilancia de la Dirección de Seguridad Pública, para reforzar la seguridad y la prevención en espacios de alta circulación.

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