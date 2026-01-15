Fiscalizaciones en el borde costero de Viña dejan 30 detenidos y 3 mil licores decomisados en los primeros 15 días del año

Las fiscalizaciones de Carabineros de la 1ª Comisaría de Viña del Mar en el borde costero durante los primeros 15 días del año han permitido la detención de 30 sujetos, el decomiso de más de 3 mil bebidas alcohólicas que estaban destinadas a la comercialización informal, más de 500 infracciones al tránsito y más de 2.200 controles vehiculares y de identidad para reforzar la seguridad de quienes disfrutan de la zona.

El teniente coronel Rodrigo Espejo señaló que "los 30 detenidos son por órdenes vigentes, por oponerse a la acción policial, consumo y venta de drogas y porte de arma blanca. Se han realizado múltiples decomisos junto a personal municipal a comerciantes ambulantes que no tienen permiso".

El trabajo que se desarrolla es una labor planificada y georeferenciada en base a las denuncias que realiza la ciudadanía. Sin embargo, a la fecha sólo se registran cuatro denuncias formales. Ello, pese a existir una labor en torno a las fiscalizaciones y una presencia policial activa en el lugar.

Desde Carabineros señalaron que el trabajo es incesante y los despliegues se efectúan de manera diaria, aunque hicieron un llamado a la comunidad a denunciar.

“Se le insta también a la población a que si son víctimas de algún tipo de delito, realicen la denuncia, ya que nosotros como Carabineros necesitamos esa información para planificarlos servicios policiales, ya que a través de la denuncia obtenemos los horarios de comisión, los modus operandi y los días de mayor comisión de delitos. Que es información vital para planificar nuestros servicios ordinarios y extraordinarios", cerró el oficial de la policía uniformada.

PURANOTICIA