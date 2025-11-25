Fiscalización vehicular permite detener a tres sujetos que portaban elementos utilizados para delinquir en Los Andes

Tras una fiscalización vehicular, Carabineros de la Sección Investigación Policial (SIP) de la 3ª Comisaría de Los Andes detuvo a tres sujetos que portaban elementos para la comisión de delitos.

En el interior del automóvil se encontraron elementos tales como un inhibidor de señal, ganzúa y un martillo para romper cristales.

Por lo anterior, se procedió a la detención de E.N.J.I., 25 años, E.M.M.A., 34 años, y J.A.R.P., de 45 años, todos ellos chilenos y con antecedentes anteriores.

Asimismo, el vehículo fue retirado de circulación por no mantener documentación al día y enviado a corrales municipales.

Dentro de los elementos encontrados en el auto había un disco duro, un pendrive y una memoria externa, siendo esta última con la que se pudo tener acceso a diversa información almacenada que permitió identificar un número telefónico con el cual se tomó contacto con un hombre que dijo haber sido víctima del robo de su mochila, reconociendo dentro de estas especies la memoria externa como de su propiedad.

Finalmente, Carabineros de Los Andes indicó que permanecía a la espera de instrucción de Fiscalía respecto a la situación procesal de los detenidos.

