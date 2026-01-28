Fiscalización vehicular en Concón permite detener a cuatro individuos que portaban marihuana y clorhidrato de cocaína en auto

Cuatro individuos fueron detenidos por infracción a la Ley de Drogas, en un procedimiento conjunto entre Carabineros y Seguridad Municipal de Concón.

Tras fiscalizar un automóvil en la avenida Borgoño, el personal detectó que los sujetos portaban distintas sustancias ilícitas, como marihuana y clorhidrato de cocaína.

Por este motivo, Carabineros procedió a la detención de los cuatro jóvenes, quienes fueron derivados a la unidad policial para continuar con el procedimiento de rigor.

El inspector municipal de Concón, Gerardo Cortés, señaló que "se pudo percatar que uno de ellos mantenía una sustancia prohibida a los pies del vehículo".

También sostuvo que "se llevó un registro más profundo, donde se logró incautar hierba verde, presumiblemente marihuana, y una bolsa contenedora de un polvo blanco, también se presume que es una sustancia ilícita".

Finalmente expuso que "se llevaron a todas las personas a la 4ª Comisaría para identificarlos, dar cuenta a la Fiscalía y periciar las sustancias incautadas".

Cabe hacer presente que todos los antecedentes del procedimiento fueron puestos a disposición del Ministerio Público para el desarrollo del proceso penal.

PURANOTICIA