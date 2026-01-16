Fiscalización por estar mal estacionado en Valparaíso termina con sujeto detenido por conducir auto robado y mantener patentes falsas

En el marco de patrullajes preventivos en Valparaíso, carabineros de la sección Centauro de la Ciudad Puerto detuvieron a un hombre.

Al fiscalizarlo por estar mal estacionado, los funcionarios policiales consignaron la comisión de una serie de delitos durante el control policial.

Así es como el sujeto fue detenido por receptación, placas patentes falsas y encontrarse a bordo de un vehículo con encargo por robo.

Durante la inspección se revisaron las placas patentes del automóvil, detectando irregularidades evidentes que indicaban su falsificación.

Posteriormente, en la unidad policial verificaron los números de chasis originales, estableciéndose que el vehículo mantenía un encargo vigente por robo con violencia, desde mayo del año pasado en la 36ª Comisaría de La Florida.

