Fiscalización policial termina con tres sujetos detenidos en El Quisco: portaban arma de fuego artesanal, munición y droga

Un patrullaje preventivo de Carabineros permitió la detención de tres hombres en la avenida Totoral de El Quisco; esto, luego que personal policial fiscalizara una camioneta que se encontraba estacionada con tres ocupantes en su interior.

Al efectuar el control vehicular, los funcionarios constataron que el conductor no contaba con licencia de conducir ni con la documentación del móvil.

Ante esta situación, se realizó una inspección del vehículo, procedimiento que permitió encontrar bajo el asiento del copiloto un arma de fuego de fabricación artesanal, junto a dos cartuchos calibre 12 y un arma blanca tipo cuchillo.

Asimismo, en otro sector del vehículo se halló una bolsa con marihuana, lo que motivó la detención inmediata de los tres ocupantes, todos de nacionalidad chilena y mayores de edad (de 22, 29 y 50 años).

Por instrucción del Ministerio Público, los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia para su respectiva audiencia de control de detención.

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