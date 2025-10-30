Fiscalización policial permite detener por robo en lugar habitado a un hombre en Papudo

En la antesala de un nuevo fin de semana largo, en la comuna de Papudo se intensificaron las labores de prevención del delito y fiscalización migratoria, con dos procedimientos policiales ejecutados durante las últimas horas.

En el primero de estos operativos, personal de Carabineros detuvo en flagrancia a un hombre, mayor de edad, por el delito de robo en lugar habitado.

En tanto, la Policía de Investigaciones llevó a cabo un operativo de control migratorio, orientado a verificar el estatus migratorio de personas extranjeras y detectar situaciones irregulares que pudieran representar riesgos para la seguridad pública.

Ambas acciones forman parte del plan de reforzamiento preventivo dispuesto en sectores estratégicos de esta comuna del litoral norte de la región de Valparaíso, con el objetivo principal de enfrentar con eficiencia el aumento de visitantes.

La alcaldesa de Papudo, Claudia Adasme, destacó que "cuando se cometen delitos o se vulnera la normativa del país, la respuesta debe ser rápida y contundente. Desde nuestra Dirección de Seguridad trabajamos junto a Carabineros y la PDI para garantizar que se cumplan las reglas y que todos, residentes y visitantes, se sientan protegidos”.

