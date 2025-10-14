Fiscalización policial permite detener a dos hombres prófugos de la justicia en La Cruz

Un control preventivo llevado a cabo por funcionarios de Carabineros de la Tenencia La Cruz permitió detener a dos prófugos de la justicia.

A raíz de una fiscalización en esta comuna de la provincia de Quillota, se logró controlar a dos personas, de sexo masculino, de 36 y 52 años.

Al revisar sus antecedentes, se logró verificar que ambos mantenían órdenes de detención vigentes por el delito de robo en lugar habitado.

Una vez informado el Ministerio Público de lo ocurrido, los dos individuos fueron puestos a disposición de la justicia para su audiencia de control de detención.

