Carpas en playas de Viña generan denuncia por abandono del borde costero: vecinos exigen balnearios "dignos y resguardados"

Lo que para la mayoría de las familias del país representa un momento de descanso y relajo, la llegada de la temporada de verano para los vecinos del borde costero de Viña del Mar es sinónimo de una serie de complicaciones con las que a diario viven.

Y es que tras denunciar un "total deterioro" de la zona, desde la avenida Uno Norte hasta la Playa del Deportes, incluida la plaza Colombia, la Av. Perú y el Muelle Vergara, ahora acusan un "evidente abandono" de las playas en este perímetro.

A través de una carta enviada a Puranoticia.cl, la Fundación Comité de Defensa del Borde Costero de Viña del Mar aseguró que ante estos problemas "ni la Armada ni el Municipio de Viña del Mar parecen ejercer con claridad sus responsabilidades".

A la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti le reprochan que, más allá de las competencias específicas que tenga el Municipio, es su "deber ineludible" asegurar que las playas se mantengan libres de pernoctaciones, y venta y consumo de alcohol.

Puranoticia.cl accedió a una serie de fotografías que muestran a varias personas pernoctando en carpas en las playas, situación que está estrictamente prohibida.

La fundación, que agrupa a medio centenar de familias del sector, también afirma que han visto cómo los comerciantes ambulantes ilegales vierten sus aceites, restos de comida y otros residuos en las playas, convirtiéndolas incluso en baños públicos.

"No solamente se contaminan las arenas, sino que también se deteriora gravemente el entorno natural", reportan desde la entidad vecinal del borde costero viñamarino, que reiteran que estos espacios deben ser ser seguros y limpios para residentes y visitantes.

Asimismo, se preguntan "¿cómo es posible que hayamos llegado a una degradación tal de nuestro entorno natural en Viña del Mar?". También recalcan que este tipo de situaciones denunciadas vulneran no sólo a los vecinos de las playas, sino que a todos los viñamarinos y hasta a los turistas que sólo quieren descansar y recorrer la zona.

"Basta de vulneración sistemática al derecho de la comunidad a disfrutar de playas dignas y resguardadas", enfatizan desde la entidad vecinal, que pidió seguir los ejemplos de otros países que limpian cada noche sus playas para que a la mañana siguiente luzcan relucientes para los turistas y sus propios habitantes.

