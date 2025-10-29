Fiscalización policial-municipal en Quilpué permite detener a cuatro sujetos armados y recuperar algunas especies robadas

Una fiscalización de Carabineros, en conjunto con personal de la Municipalidad de Quilpué, permitió detener a una banda compuesta de cuatro delincuentes que, además, tenían en su poder un arma de fuego, un arma blanca y municiones.

En el marco de los servicios de patrulla mixta (convenio OS14 con la casa edilicia), se fiscalizó y controló a un vehículo en cuyo interior se trasladaban cuatro individuos.

Tras realizarles un control de identidad preventivo, el personal policial detectó que en el vehículo había un arma de fuego, siete municiones y un arma blanca.

Pero eso no es todo, pues el capitán Diego Mansilla, comisario de Servicio de la 2ª Comisaría de Quilpué, explicó que, "además, el vehículo en su interior portaba una serie de elementos y especies que posiblemente provengan de delitos como robo de accesorio de vehículos o robo de especies al interior de vehículos".

Por este motivo, los cuatro individuos que viajaban en el automóvil fiscalizado en Quilpué fueron detenidos in situ por personal de Carabineros por los delitos de receptación, porte de arma de fuego y porte de arma blanca.

La banda presuntamente dedicada al robo de especies desde automóviles fue trasladada hasta la unidad policial, mientras los antecedentes de este exitoso procedimiento fueron comunicados al Ministerio Público para que establezca los pasos a seguir.

