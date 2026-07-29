Fiscalización migratoria en el barrio Almendral de Valparaíso deja 13 extranjeros denunciados por irregularidades

Una nueva acción conjunta que releva los esfuerzos conjuntos entre la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Nacional de Migraciones a través de su dirección regional se llevó a cabo este miércoles en el plan de Valparaíso, específicamente entre las calles Rancagua con Avenida Argentina en el barrio El Almendral. En la instancia no sólo se fiscalizó a transeúntes, trabajadores sino que también a motos del rubro delivery.

El fin es revisar la situación migratoria y los respectivos permisos para trabajar en el país y tener un catastro de quienes violan esta normativa, en un trabajo colaborativo que se ha ido desplegando desde marzo de este año cuando comenzaron estas acciones, lideradas siempre por la PDI y con el SERMIG como colaboración técnica.

Sobre el operativo el Director del SERMIG (s) en Valparaíso, Daniel Baltra comentó que: “Fueron fiscalizadas 61 personas extranjeras de las cuales 13 fueron denunciadas se trata de 10 personas venezolanas, 2 de origen colombiano y una cubana por diversas irregularidades y vulneraciones a la ley de extranjería y migración vigentes. Además, en la instancia se notificó a 9 extranjeros, venezolanos todos, de sus procesos de expulsión”.

Cabe señalar que se seguirán realizando estos controles que se tratan de esfuerzos conjuntos que forman parte del plan de ordenamiento y las nuevas directrices para desincentivar la contratación irregular, regularizar el empleo, tener catastro de quienes no respetan nuestro ordenamiento. Todo en post de una migración ordenada, segura y regular.

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