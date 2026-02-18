Fiscalización migratoria en diferentes puntos de Viña del Mar deja 42 denunciados y seis detenidos

Detectives de la Policía de Investigaciones (PDI), liderados por el Departamento de Migraciones y Policía Internacional, en un trabajo conjunto con la Brigada de Investigación Criminal de Viña del Mar, realizaron este martes 17 de febrero un operativo focalizado de fiscalización migratoria en diferentes puntos de la Ciudad Jardín, con la finalidad de detectar extranjeros realizando labores remuneradas, infractores de Ley y prófugos de la justicia.

Esta intervención policial, efectuada en el marco de la temporada estival y previa al Festival Internacional de la Canción, que contó también con el apoyo de personal del municipio, arrojó como resultado la fiscalización de un total de 190 personas, de las cuales, 42 serán denunciadas por no contar con la documentación correspondiente, infractores que corresponden a ciudadanos provenientes de Venezuela, Colombia y Ecuador. Asimismo, se logró la detención de seis personas, dos venezolanos y cuatro chilenos, por órdenes de aprehensión vigentes en su contra.

Finalmente, desde la PDI informaron que continuarán con estas fiscalizaciones en la jurisdicción, dando cumplimiento a la Ley 21.325 de Migración y Extranjería y a las directrices emanadas por el alto mando institucional.

PURANOTICIA