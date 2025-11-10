Fiscalización en feria de Quintero deja tres detenidos: dos mantenían órdenes vigentes

Tres personas fueron detenidas en el marco de servicios preventivos desplegados por funcionarios de Carabineros en la comuna de Quintero.

Específicamente, la sección Centauro de la Prefectura de Viña del Mar llevó a cabo una serie de fiscalizaciones en el litoral norte de la región de Valparaíso.

En ese sentido, se informó que en la feria ubicada en el sector de Loncura se logró detener a tres personas por diferentes ilícitos.

Dos de ellas fueron apresadas por lo uniformados viñamarinos debido a que se comprobo que mantenían órdenes vigentes de aprehensión.

En relación al tercer individuo capturado por la sección Centauro, se indicó que corresponde a un hombre que mantenía un contrabando de cigarrillos.

Cabe hacer presente que los tres sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que procediera con sus audiencias respectivas.

PURANOTICIA