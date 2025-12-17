Fiscalización de Carabineros permite detener a cuatro sujetos que portaban dos pistolas y elementos para cometer delitos en San Felipe

Un control carretero de Carabineros en San Felipe dejó como resultado la detención de cuatro personas que se movilizaban a bordo de un automóvil con especies destinadas comúnmente para cometer delitos, ademas de dos pistolas de aire comprimido.

Durante la madrugada de este miércoles 17 de diciembre, funcionarios de la Tenencia Carreteras de San Felipe fiscalizaron un automóvil, cuyo conductor, identificado con las iniciales E.N.D.V., de 31 años, intentó darse a la fuga a pie.

Tras darle alcance, los efectivos policiales verificaron que el individuo que intentó darse a la fuga mantenía una orden de detención vigente por el delito de receptación de vehículo, emanado del Juzgado de Garantía de Limache para cumplimiento de condena.

Posteriormente, los carabineros fiscalizaron el automóvil y al resto de sus ocupantes, tres sujetos identificados con las iniciales J.A.D.V., de 35 años, A.N.M.C., de 30 años y A.D.M.O., de 27 años, todos ocupantes del vehículo y con antecedentes policiales.

Durante una revisión al interior del automóvil, los efectivos verificaron que estos mantenían especies destinadas a la comisión de delitos, tales como dos pistolas de aire comprimido, un pasamontaña, un napoleón, dos cuchillos, alicates, tijera de podar, destornilladores, un formón y balines de goma, entre otras especies.

Una vez que los antecedentes fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, se determinó que los cuatro individuos detenidos pasen a control de detención.

PURANOTICIA