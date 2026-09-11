Fiscalización a salones de juegos de Los Andes detecta a tres extranjeros en situación irregular

Un nuevo operativo multisectorial se llevó a cabo en la región de Valparaíso, esta vez el escenario fue la comuna de Los Andes, específicamente locales comerciales que funcionan como salones y máquinas de juegos en el sector de calle Esmeralda.

El despliegue interinstitucional contó con la Seremi del Trabajo, Dirección del Trabajo, Delegación Presidencial Provincial de Los Andes y Servicio Nacional de Migraciones, todo liderado por la Policía de Investigaciones.

En cuanto a los hallazgos de la fiscalización, respecto de las personas extranjeras que se encontraban trabajando en los locales comerciales controlados, tres personas extranjeras de nacionalidad venezolana mantenían situación migratoria irregular, por lo cual fueron denunciadas por trabajar sin autorización.

Además, se denunció a un empleador por infracción a la normativa migratoria al mantener trabajando a personas extranjeras irregulares sin autorización laboral.

El director regional (s) del Servicio Nacional de Migraciones en Valparaíso, Daniel Baltra, señaló que "nuestro compromiso siempre ha sido garantizar que la migración en la zona se desarrolle de manera ordenada, segura y regular. Por ello, el operativo en la calle Esmeralda, un sector de alta concurrencia por las salas de juegos, responde a una planificación estratégica para verificar el cumplimiento estricto de la normativa vigente”.

Estos controles se han venido intensificando desde el inicio del Gobierno, logrando ver in situ una serie de irregularidades, de la misma forma que se obtiene información y se dan señales claras hacia la población migrante y también empleadores que contratan a personas sin tener los respectivos permisos.

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