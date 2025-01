Fiscalía y PDI confirman que joven secuestrado en Los Andes conoció a sus captores en la barra de Universidad de Chile: "Son integrantes"

Conmocionada se encuentra la comuna de Los Andes, luego que se conociera del secuestro este sábado de un joven de 23 años, identificado como Nelson Campos Castillo, hijo de un conocido empresario de carnicerías de la zona, quien permaneció cerca de 48 horas en esa condición antes de ser liberado en la región Metropolitana.

Fueron cinco individuos los que abordaron a la víctima en una plaza de villa El Porvenir, lo subieron contra su voluntad a un auto y huyeron en dirección desconocida. De igual forma, se supo que los sujetos lo convocaron a dicho lugar haciéndose pasar por un amigo. Luego, los secuestradores exigieron un rescate de $40 millones para liberarlo.

Así fue como se confirmó que la víctima del violento delito es hijo de un reconocido empresario del Valle del Aconcagua, dueño de la carnicería Carnes Campos, creada hace tres años y con un total de siete sucursales en Calle Larga, San Felipe y Los Andes.

"Estimados clientes, les informamos que este 13 de enero nuestros locales permanecerán cerrados. Agradecemos su comprensión", fue lo indicado por Carnes Campos en un mensaje publicado a través de sus redes sociales.

Marcelo Castillo, tío del joven de 23 años, señaló que "ellos solamente quieren dinero, nos estaban pidiendo $30 millones y, bueno, ahora lo subieron a $40 millones. Estamos realmente devastados. O sea, esto yo creo que no lo merece nadie". Además, el vocero de la familia comentó que en un primer momento trasladaron a su sobrino a la comuna de Calle Larga, pero que luego fue enviado a otra zona que desconocían.

Todos estos antecedentes fueron entregados a la Fiscalía Regional de Valparaíso, que instruyó la realización de diligencias a la Policía de Investigaciones (PDI). Es en este contexto donde este domingo se produjo la detención de tres delincuentes que estarían involucrados en el hecho, aunque sin saber del paradero de Nelson Campos.

De igual manera, el Ministerio Público solicitó decretar la causa bajo reserva; esto, para asegurar el éxito del trabajo investigativo que lleva adelane la PDI. Así, son escasos los detalles que se conocen respecto a lo que ha ocurrido en torno a este caso.

SEIS DETENIDOS

No obstante a aquello, desde el Poder Judicial de Valparaíso se confirmó que este lunes se logró la detención de otras tres personas, que también estarían relacionadas al secuestro del joven de 23 años. De esta forma, los seis imputados en la causa corresponden a ciudadanos de nacionalidad chilena, los cuales se encuentran en el Complejo Penitenciario de Valparaíso a la espera de su audiencia de formalización.

Otro de los hechos conocidos es que durante los dos controles de detención que se han llevado a cabo en torno a este caso que conmociona a Los Andes es que la Fiscalía solicitó ampliar la detención de los seis sujetos, con el objetivo de recabar mayores antecedentes y poder formalizarlos este martes 14 de enero.

El fiscal del Equipo del Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Benjamín Santibáñez, comentó sobre el procedimiento que "se detuvo a tres individuos ayer, cuya detención se amplió hasta mañana; y a tres más hoy. Todos serán formalizados en conjunto, donde se solicitará prisión preventiva. El tribunal decidirá si procede".

Además, el fiscal precisó que se investigan posibles vínculos de los detenidos con la comuna de La Pintana y que la víctima conocía a algunos de sus captores, barristas de la Universidad de Chile. Sobre esto también se refirió el prefecto Gabriel Rojas, jefe de la Prefectura Provincial de la PDI Los Andes, quien afirmó que "son integrantes de la barra. Respecto a los detalles, no me voy a referir, producto que esta investigación continúa, no ha finalizado".

LIBERADO EN RUTA DE LAMPA

Fue en este contexto donde durante horas de la mañana de este lunes se confirmó que Nelson Campos Castillo (23) fue liberado con vida en la región Metropolitana. En específico, la víctima fue encontrada en el kilómetro 24,5 de la ruta 5 Norte, a la altura de la comuna de Lampa, donde se acercó a un servicentro a pedir ayuda. Fueron justamente estos trabajadores los que dieron aviso a detectives de la PDI.

Respecto al trabajo llevado adelante por la PDI, en coordinación con la Fiscalía, el prefecto Gabriel Rojas, jefe de la Prefectura Provincial de la PDI Los Andes, señaló que "el trabajo nos ha permitido durante estas horas poder lograr la detención de parte de la estructura criminal y recibimos la confirmación de que la persona secuestrada la habían liberada al costado de la carretera 5 Norte".

En tanto, el fiscal del Equipo del Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Benjamín Santibáñez , manifestó al respecto que "lo más importante es que la víctima fue encontrada con vida. Presenta lesiones que deben ser evaluadas por personal médico y está siendo trasladada a un servicio de urgencia”.

Junto a reiterar que no podría entregar mayores antecedentes, el oficial de la PDI sostuvo que "lo bueno es que hoy podemos decir es que tenemos a la persona que fue víctima de esto. Está con vida y ya bajo la custodia policial".

Cabe hacer presente que tanto las imágenes de las cámaras de seguridad, como otras diligencias realizadas por la PDI en el sitio del suceso, resultaron claves en la investigación, confirmando que la formalización se realizará este martes.

