Fiscalía revela que camión cruzó eje de la calzada en choque que dejó 11 víctimas fatales en la Ruta de la Fruta

El camión tolva involucrado en el accidente que dejó 11 personas fallecidas y 15 lesionadas en la Ruta de la Fruta habría traspasado el eje central de la calzada antes de impactar frontalmente a un microbús de pasajeros. Este es uno de los nuevos antecedentes entregados durante la mañana de este domingo por la Fiscalía de San Antonio, que continúa investigando las circunstancias de la tragedia ocurrida el sábado en la comuna de Santo Domingo, Región de Valparaíso.

La información fue proporcionada por Claudia Cancino, de la Fiscalía de San Antonio, quien explicó que los antecedentes preliminares apuntan a una maniobra del conductor del vehículo de carga como la causa probable de la colisión.

"La información que se ha dado como causa probable del accidente es que el conductor del camión Tolva que se dirigía en dirección sur, sobrepasó el eje de la calzada que tiene doble línea de demarcación, impactando frontalmente al vehículo, el microbús con los pasajeros, provocando el fallecimiento de las 11 personas que están ya identificadas", afirmó Cancino.

El accidente se registró cerca de las 9:00 horas del sábado, a la altura del kilómetro 119,8 de la Ruta E-66, en el sector de Atalaya de Santo Domingo, aproximadamente a cuatro kilómetros del cruce hacia la comuna de Navidad.

De acuerdo con la información policial, se trató de una colisión de alta energía que involucró a un camión tolva y un microbús de transporte local. En el hecho también se vio involucrado un automóvil particular que circulaba detrás del vehículo de pasajeros.

Los antecedentes conocidos hasta ahora indican que el camión se desplazaba en dirección sur cuando habría cruzado la doble línea de demarcación central, ingresando a la pista contraria e impactando de frente al microbús.

Esta hipótesis constituye uno de los principales elementos que se investigan para establecer cómo se produjo el accidente y determinar las circunstancias que llevaron al vehículo de carga a sobrepasar el eje de la calzada.

Entre las 11 víctimas fatales se encuentra el conductor del camión tolva, cuyo fallecimiento fue confirmado durante la jornada del sábado.

ATENCIÓN DE LESIONADOS Y ENTREGA DE CUERPOS

Mientras avanzan las diligencias para esclarecer las causas del accidente, las autoridades sanitarias de la Región de Valparaíso mantienen las coordinaciones relacionadas con la atención de las personas lesionadas y los procedimientos médico-legales de las víctimas fatales.

Según los antecedentes entregados por la Seremi de Salud, los heridos continúan siendo atendidos en distintos establecimientos asistenciales de la región.

Entre los recintos mencionados se encuentra el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, desde donde uno de los pacientes fue trasladado al Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso.

La seremi de Salud de Valparaíso, Mariol Luan, también se refirió a las gestiones para desarrollar los procedimientos correspondientes y avanzar en la entrega de los cuerpos a sus familiares.

"las personas heridas que se encuentran hasta el momento siendo atendidas acá en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, uno de ellos fue trasladado al Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso y otra cantidad de personas fueron ya trasladadas acá al Servicio Médico Legal (SML) de San Antonio, otros a Quillota y también a Valparaíso, justamente (...) para poder disponer de la entrega de los cuerpos mañana durante el día", señaló la autoridad sanitaria.

Los procedimientos médico-legales se distribuyeron entre las dependencias del Servicio Médico Legal de San Antonio, Quillota y Valparaíso, con el propósito de avanzar en las diligencias necesarias para la entrega de las víctimas fatales a sus familias.

La información entregada por la Fiscalía señala que las 11 personas fallecidas ya fueron identificadas, mientras continúan las gestiones correspondientes para completar los procedimientos pendientes.

INVESTIGACIÓN BUSCA ESCLARECER LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CHOQUE

La nueva información entregada por el Ministerio Público permite establecer una hipótesis preliminar sobre la dinámica de la colisión, aunque todavía quedan aspectos por esclarecer.

En particular, la investigación deberá determinar las circunstancias en que el camión tolva habría traspasado el eje de la calzada y establecer los factores que pudieron intervenir en la maniobra.

Hasta ahora, los antecedentes difundidos no permiten precisar qué provocó que el vehículo de carga ingresara a la pista contraria.

El accidente dejó un saldo de 11 fallecidos y 15 lesionados, convirtiéndose en una tragedia de gran impacto para las comunidades vinculadas a la Ruta de la Fruta.

Por el momento, la hipótesis informada por la Fiscalía constituye el principal antecedente sobre el origen de la colisión, mientras continúan las diligencias destinadas a esclarecer completamente lo ocurrido durante la mañana del sábado en Santo Domingo.

PURANOTICIA