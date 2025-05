Fiscalía reformalizará cargos contra los siete imputados del megaincendio y solicitará ampliar plazo de la investigación

Una nueva audiencia por el megaincendio del 2 y 3 de febrero en Viña del Mar y Quilpué se realizará este jueves 22 de mayo en el Juzgado de Garantía de Valparaíso.

Esto, para reformalizar los cargos contra los siete imputados como autores materiales del siniestro, tras la solicitud de la Fiscalía Regional de Valparaíso, que busca incorporar oficialmente a una nueva víctima fatal —la número 137— a la causa, sumándose a la nómina original de personas fallecidas durante la tragedia.

Adicionalmente, el Ministerio Público también solicitó debatir la ampliación del plazo de la investigación, considerando la complejidad que ha supuesto este caso.

El abogado que representa a más de 60 familiares de víctimas del megaincendio y de más de 350 damnificados, Felipe Olea, señaló que "esta audiencia representa un paso fundamental para que se cierre definitivamente la etapa de la investigación y se avance hacia el juicio oral. Ya basta de dilaciones. Necesitamos que los responsables directos del incendio enfrenten a la justicia y paguen por lo que hicieron. Porque la justicia que tarda, no es justa, y aquí llevamos más de un año esperando que se hagan cargo de 137 muertes y sumando, y cientos de vidas arrasadas”.

Cabe recordar que, además de la víctima 137, existen otras dos personas fallecidas a causa del megaincendio que todavía no han sido incorporadas a la nómina oficial.

"Estamos hablando de un crimen que sigue cobrando vidas más de un año después. Tenemos otros dos casos de personas que no murieron en el incendio mismo, sino que producto de las secuelas que dejó en su cuerpo y su salud, lo que demuestra la magnitud real de este caso”, agregó el jurista.

Finalmente expuso que “esta reformalización es importante porque evidencia que el impacto del delito no se detuvo en febrero de 2024, continúa hasta hoy. Y eso, en un país serio, debería reflejarse en una persecución penal ejemplar. No estamos frente a un caso común: se trata de un incendio masivo, con más de cien muertos, y una cadena de negligencias que deben ser sancionadas también con el máximo rigor de la ley. Incorporar esta nueva víctima no solo hace justicia con su familia, también permite exigir penas proporcionales al daño causado”.

