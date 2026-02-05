Fiscalía pide que equipo del SML acuda al fundo Las Tórtolas y prepara nuevos interrogatorios en caso de María Ercira

El Ministerio Público prepara nuevas diligencias para dar con el paradero de María Ercira Contreras, cuyo rastro se perdió el 12 de mayo de 2024, en medio de un almuerzo por el Día de la Madre, en el fundo Las Tórtolas de la comuna de Limache.

El entorno de la mujer quiere que se realicen nueva indagatorias en el recinto, sin embargo, fueron alertados de que dentro del campo y en los perímetros cercanos a la ruta San Pedro-Limache se han visto retroexcavadoras haciendo zanjas supuestamente para tuberías, según consigna La Tercera.

Debido a esto, temen que se contamine el último lugar donde se vio a la adulta mayor por última vez.

El viernes 23 de enero, la Fiscalía envió un oficio al Servicio Médico Legal (SML) Metropolitano pidiendo que la Unidad de Casos Complejos del SML disponga, de acuerdo a su disponibilidad, de personal de apoyo para acudir al fundo.

En el texto se solicita que colaboren con los trabajos de búsqueda y desmalezado que desarrollarán en el recinto, señala el citado medio.

Esto, para que el equipo del SML preste asesoramiento técnico al equipo multidisciplinario de la Policía de Investigaciones (PDI) que se encuentra a cargo de la investigación.

Al respecto, el abogado de la familia, Juan Carlos Manríquez, indicó que "esta diligencia y cambio de equipo son efecto de la preocupación de la familia y de la actuación como querellantes en la investigación. Estas nuevas acciones fueron acogidas por la Fiscalía Nacional y la Regional. Esperamos que den un resultado cierto y pronto y que se apliquen las mejores técnicas investigativas modernas”.

El profesional remarca que esta no es la única diligencia nueva. “Es solo una parte, faltan otras. Seguimos insistiendo en que nosotros contamos con un análisis muy detallado y que la verdad estaba más cerca de lo que muchos creen”.

El fiscal adjunto de la Fiscalía de Limache, Guillermo Sánchez Psijas, se encuentra preparando nuevos interrogatorios a quienes pudiesen tener conocimiento del paradero de la mujer de 84 años.

Bajo ese contexto, la PDI volverá a tomar declaración a uno de los hijos de Contreras y también a una hermana de ella que vive en Chillán. Según la carpeta de la Fiscalía, esta fue la última persona en hablar por teléfono con la adulta mayor.

Esa llamado se produjo a las 12:56 horas del 12 de mayo de 2024 y el almuerzo se realizó a las 14:00 horas.

PURANOTICIA