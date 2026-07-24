Fiscalía pide más de 50 años de cárcel para acusados de colaborar en fuga desde la cárcel de Valparaíso en agosto de 2025

La Fiscalía Regional de Valparaíso quedó a la espera de que se fije la fecha para el inicio del juicio en contra de los seis acusados por la fuga de tres reclusos desde el Centro Penitenciario de Valparaíso, episodio registrado en agosto de 2025.

El avance del caso se produjo luego que en el Juzgado de Garantía de Valparaíso se realizara la audiencia de preparación de juicio oral, instancia en la que el Ministerio Público presentó los medios de prueba que buscará rendir durante el proceso para acreditar la responsabilidad de los imputados.

El fiscal jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia, explicó que "se llevó a cabo en el Juzgado de Garantía de Valparaíso la audiencia de preparación de juicio oral por los hechos que ocurrieron en agosto del año 2025, donde tres sujetos se fugaron desde la cárcel de Valparaíso".

Asimismo, detalló que "se acusó a seis personas, tres de ellas las personas que se fugaron de la cárcel, a quienes se les está pidiendo la pena de tres meses de incomunicación. En tanto que para las tres personas que colaboraron desde el exterior con la fuga, se les está pidiendo penas que en conjunto suman más de 50 años de privación de libertad".

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la acusación está dirigida contra los tres internos que protagonizaron la evasión y otras tres personas que habrían prestado colaboración desde el exterior para facilitar el escape.

Como parte de la preparación del juicio, la Fiscalía incorporó 68 testigos, además de prueba documental y otros antecedentes que serán expuestos ante el Tribunal Oral. Se estima que el juicio tendrá una duración aproximada de dos semanas, una vez que el tribunal determine la fecha de inicio del proceso.

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