Fiscalía oficializa cifra de 138 fallecidos en megaincendio de Viña y Quilpué, y tribunal amplía en 30 días el plazo de investigación

Con dos nuevas víctimas incluidas en la causa —sumando 138 en total— y la ampliación del plazo de investigación en 30 días más, concluyó la audiencia de reformalización por la causa del megaincendio de Viña del Mar y Quilpué, la cual se desarrolló este jueves 22 de mayo en dependencias del Juzgado de Garantía de Valparaíso.

En la instancia, el fiscal especializado en incendios, Osvaldo Ossandón, explicó que "hemos tomado noticia este tiempo de que habían dos personas que había que incluir como víctimas de este ilícito: una señora que su fue muerte declarada judicialmente y una joven que sufrió quemaduras desde el comienzo y estuvo hospitalizada y fallece a causa de lo mismo. Entendemos que son consecuencia directa de la acción del fuego provocado por este grupo delictual y que había que incorporarlos porque son delitos que hay que hacer el esfuerzo de nombrar a todas las víctimas, por lo tanto son 138 las contempladas en la audiencia de formalización".

Junto a agregar oficialmente a dos víctimas de esta verdadera tragedia registrada en Viña del Mar y Quilpué, el Juzgado de Garantía de Valparaíso acogió la solicitud de ampliar en 30 días el plazo de investigación de esta importante causa.

El abogado Jorge Valenzuela, quien representa a familiares de más de 60 fallecidos en el megaincendio y a más de 350 propietarios, explicó que “con la confirmación de que la investigación se amplía por un plazo de 30 días y no de 60, como solicitaban algunos intervinientes y colegas, quedamos conformes, sobre todo porque tenemos la certeza de que estamos cerca del cierre de la investigación y, por supuesto, de iniciar el juicio oral, que es lo que realmente queremos”.

En esa línea, el jurista enfatizó en que “las familias de las víctimas, de los fallecidos y de los damnificados quieren y necesitan respuestas concretas. Una de ellas es el inicio del juicio oral, porque es ahí donde podríamos acceder realmente a la verdad. Sólo entonces estaríamos hablando de una justicia que no tarda, que no se dilata; porque una justicia que demora, simplemente no es justicia”.

Viviana Godoy, vecina de Villa Independencia, precisó trás la audiencia que “espero que en este país, de una vez por todas, se haga justicia por mis familiares y por toda la gente de Viña del Mar y Quilpué, que hemos sufrido bastante. Ya le he hablado miles de veces al Presidente y a la Alcaldesa para que nos reciban de una vez por todas. ¿Les habría gustado a las autoridades encontrar a sus propios familiares calcinados? Sin embargo, a nosotros nadie nos escucha. Tenemos el derecho de ser recibidos por las autoridades”.

En tanto, Marlene Monsalve, vecina que perdió a sus padres en el megaincendio, puntualizó que “vamos a seguir en esta batalla hasta que lleguemos hasta las últimas consecuencias para exigir justicia por mis papitos que están en el cielo. Si tenemos que seguir esperando, no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir luchando hasta el final por por ello y por todas las víctimas”.

PURANOTICIA