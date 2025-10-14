Fiscalía indaga posible abuso sexual detectado en control médico en Viña: niño permanece bajo resguardo del Hospital Gustavo Fricke

Un grave caso que involucra a un niño de 11 años está siendo investigado por el Ministerio Público luego de que, la noche del pasado jueves 9 de octubre, el menor llegara junto a sus padres al Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar para atender un cuadro respiratorio leve. Durante la consulta, la madre pidió al equipo médico revisar unas pequeñas lesiones que había notado en el área genital de su hijo, lo que derivó en la activación inmediata del protocolo por presunto abuso sexual.

Tras el hallazgo de verrugas en el pene del menor de edad, el recinto de salud viñamarino informó la situación a las autoridades competentes, tal como establece la normativa ante eventuales vulneraciones de derechos. Desde entonces, el niño permanece bajo resguardo temporal, separado de sus padres, mientras se desarrollan los peritajes clínicos y las diligencias ordenadas por la Fiscalía, que buscan determinar el origen de las lesiones halladas en las primeras evaluaciones.

El caso ha generado la activación inmediata de los protocolos establecidos en el hospital base de la Ciudad Jardín, donde el equipo médico dio aviso a las autoridades competentes y adoptó medidas de resguardo para el menor. Sin embargo, la situación también ha causado profunda conmoción en el entorno familiar del niño de 11 años, cuya madre y su padrastro denunciaron –en conversación con Puranoticia.cl– haber recibido malos tratos por parte de funcionarios, señalando que fueron injustamente sindicados como responsables de presuntas acciones de índole sexual contra su hijo.

"Mi hijo tenía problemas de gripe y a la garganta, así que fueron al Hospital Dr. Gustavo Fricke (...) y mi señora, como es ignorante en el asunto, le pidió a la doctora si podía chequearle el penecito porque tenía unos granitos y así poder comprar una pomada. Pero se formó un espectáculo, diciendo que mi hijo estaba violado y llamaron a Carabineros denunciando un abuso sexual. Esa es una vulneración de derechos de mi niño porque le revisaron el potito y muchas cosas que no deberían haber hecho. Yo fui a la PDI (...) porque todo lo que le hicieron por atrás fue sin el consentimiento de la mamá", señaló Javier Morales, padrastro del niño.

Su madre, en tanto, Silvia Muñoz, explicó que "yo no sé nada de mi hijo. Lo unico que sé es que mi hijo me llamó del teléfono de una señora que se lo prestó. Él me llama calladito preguntándome dónde estoy y que me está esperando porque nunca me había separado de él porque él no sabía lo que era una hospitalización. Según me dijeron, Fiscalía había autorizado que mi hijo se quedara ahí por tratamiento, pero nunca un fiscal me ha dicho que no puedo ver a mi hijo. Y una doctora del hospital me dice que no puedo subir porque supuestamente estoy haciendo escándalo, pero no estoy haciendo escándalo, sino que estoy esperando el diagnóstico".

En estricto rigor, luego que el Hospital Dr. Gustavo Fricke activara el protocolo ante un presunto caso de abuso sexual contra un menor de edad, lo que obliga a cualquier centro asistencial a iniciar una seria de acciones, se solicitó la presencia de un pediatra perito forense, el que revisó al niño de 11 años frente a las sospechas tenidas a la vista. De igual forma, se informó de lo ocurrido al Ministerio Público para que diera inicio a diligencias investigativas para poder establecer los pasos a seguir.

Desde el órgano persecutor confirmaron a Puranoticia.cl que efectivamente se presentó una denuncia ante el Turno Regional de Instrucción y Flagrancia (TIF) por un presunto caso de abuso sexual, motivo por el cual se instruyeron una serie de diligencias, las cuales se mantienen en curso, y que la causa quedará alojada en la Fiscalía de Viña del Mar, que determinará los cursos de acción a medida que avance la indagatoria.

Actualmente, el niño de 11 años permanece internado en la unidad de Pediatría del Hospital Dr. Gustavo Fricke, donde deberá quedarse hasta que el Tribunal de Familia adopte una decisión respecto a su futuro, una vez que se conozcan los resultados de los exámenes realizados tras el hallazgo de estas verrugas en sus genitales.

De acuerdo con lo que establece el protocolo que rige para este tipo de situaciones, el menor debe mantenerse separado de sus padres como una medida de protección, ante la posibilidad de que el presunto abuso sexual haya sido cometido por personas de su entorno cercano. No obstante, todo lo resolverá el respectivo juzgado .

Puranoticia.cl intentó obtener una versión de parte del Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, sin embargo indicaron que el protocolo frente a este tipo de casos de presunto abuso sexual contra menores de edad impide hacer cualquier tipo de comentarios, por lo que no se iban a referir a lo ocurrido con este niño de 11 años.

Como se logra apreciar con todos los antecedentes recopilados para este reportaje, se trata de un caso particularmente complejo, donde el principal afectado es el niño de 11 años, quien permanece bajo resguardo a la espera de que se esclarezcan las circunstancias que rodean su situación. Por el momento, las autoridades mantienen las diligencias en curso para determinar el origen de las lesiones y garantizar que todas las decisiones que se adopten prioricen su protección integral y bienestar emocional.

