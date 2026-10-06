Fiscalía indaga brutal ataque en la cárcel a imputado por fatal balacera en Rodelillo y solicita antecedentes a Gendarmería

La investigación por la fatal balacera registrada el pasado 3 de junio en el cerro Rodelillo de Valparaíso sumó un nuevo antecedente luego de que el imputado que se encuentra en prisión preventiva por su presunta participación en el ataque fuera agredido al interior del Centro Penitenciario de Valparaíso.

El sujeto, de 24 años, fue detenido por la Brigada de Homicidios de la PDI y posteriormente formalizado por dos delitos de homicidio calificado y siete homicidios frustrados, luego que fuera vinculado con el hecho que dejó a dos jóvenes fallecidas y otras siete personas heridas. Entre los antecedentes reunidos en la investigación se encuentra un peritaje que estableció correspondencia balística entre un arma calibre .40 incautada al imputado y evidencia recuperada desde el sitio del suceso.

Tras su formalización, el tribunal decretó la prisión preventiva del hombre, por lo que fue trasladado hasta la cárcel de Valparaíso, donde durante la noche del lunes sufrió una agresión que terminó con su derivación al Hospital Carlos van Buren.

El fiscal del Sistema de Análisis Criminal (SAC) de Valparaíso, Germán Klug, entregó detalles sobre el ataque recibido en la unidad penal porteña, confirmando que "el imputado Carlos Correa fue agredido con golpes de pie y puño, además de un elemento cortopunzante en el tórax, por parte de internos del Centro Penitenciario de Valparaíso, internos cuya identidad aún se desconoce".

Producto de la agresión, el individuo debió ser trasladado hasta el hospital base de la Ciudad Puerto, donde –según informó el persecutor– permanece sin riesgo vital.

Junto con precisar las características del ataque, el fiscal confirmó que la Fiscalía busca establecer quiénes participaron y, especialmente, determinar si lo ocurrido tiene alguna relación con la causa que mantiene al imputado privado de libertad.

"El Ministerio Público solicitó un informe a Gendarmería para que dé cuenta de los hechos e investigar si existe algún vínculo con la presente causa", explicó Klug.

Por su parte, el seremi de Seguridad Pública de Valparaíso, Hernán Silva, planteó que "esta situación de violencia entre personas que están asociadas a situaciones delictuales que se prolongan, independientemente de en qué lugar se encuentren, en qué situación, y la cárcel –por cierto– no está exenta de esos riesgos, pero entiendo que Gendarmería de Chile está tomando los resguardos pertinentes".

A ello agregó que "afortunadamente el imputado ya se encuentra hospitalizado, recibiendo las atenciones que corresponden y esperamos que prontamente se pueda recuperar y seguir con el proceso penal que corresponde".

De esta manera, además de continuar las diligencias destinadas a establecer la responsabilidad de los otros participantes en la fatal balacera de Rodelillo, el Ministerio Público deberá esclarecer las circunstancias en que el imputado fue atacado al interior del penal y si la agresión corresponde a un hecho sin relación con la investigación o si existe algún vínculo con los antecedentes que rodean el caso.

PURANOTICIA