Fiscalía de Valparaíso investiga muerte de bebé tras parto en el baño del Hospital de San Antonio

La Fiscalía de Valparaíso investiga la muerte de un recién nacido tras un parto ocurrido al interior de un baño del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio.

El fiscal de turno de la Fiscalía de Valparaíso, Mauricio Dünner, informó que se inició una indagatoria para determinar si los hechos corresponden a un aborto provocado o si se trató de un aborto espontáneo o asociado a una causa médica.

El persecutor señaló que “se encuentra disponiendo una serie de diligencias en relación con una denuncia recibida el día de hoy, aproximadamente a las 12:15 horas, desde el Hospital Claudio Vicuña de la ciudad de San Antonio, por un aborto que se habría producido al interior de sus dependencias por parte de una ciudadana de 38 años de edad“.

Añadió que las diligencias buscan “determinar si fue un aborto provocado, lo que es constitutivo de delito, o bien espontáneo o por alguna razón de carácter médico”.

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) fue instruida para realizar las primeras pericias, mientras que el Servicio Médico Legal (SML) deberá efectuar la autopsia al cuerpo del recién nacido.

A su vez, la directora (s) del Hospital Claudio Vicuña, Christabel Jensen Pineda, reveló que los hechos se remontan al viernes 3 de julio, cuando una mujer de 38 años acudió al Servicio de Urgencia debido a fuertes dolores abdominales, sin saber que estaba embarazada.

Durante la atención, la paciente ingresó al baño del establecimiento, donde dio a luz a un bebé que ya se encontraba fallecido.

“Efectivamente, el día viernes 3 de julio consultó una paciente por fuertes dolores abdominales en el Servicio de Urgencia, quien desconocía su avanzado estado de embarazo. Durante la atención se dirigió al baño, donde dio a luz a un bebé fallecido”, detalló.

La directora (s) explicó que, debido al proceso judicial asociado al caso, se dispuso el traslado del cuerpo del recién nacido al Servicio Médico Legal, pero el procedimiento se concretó recién este lunes.

“Por razones de proceso judicial se decide enviar el cuerpo del bebé fallecido al Servicio Médico Legal (SML), procedimiento que quedó postergado hasta hoy lunes debido a la alta demanda de consultas y procedimientos registrada el fin de semana del 4 y 5 de julio. Hoy lunes a primera hora se realizaron los trámites para el traslado del cuerpo al SML”, dio a conocer.

(Imagen: Gobierno)

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