Fiscalía de Valparaíso archiva investigación por denuncia sobre presunta red de bots que atacaban las candidaturas de Matthei y Jara

La Fiscalía Regional de Valparaíso desistió de continuar con la investigación por la denuncia sobre una presunta red de cuentas de redes sociales (bots) organizada para atacar las candidaturas presidenciales de Evelyn Matthei y Jeannette Jara.

La entidad persecutora resolvió archivar la investigación “al no existir mérito para realizar otras diligencias”.

“Luego de recibida la denuncia sobre la denominada red de bots, la Fiscalía dispuso la conformación de un equipo por parte de la unidad especializada de investigación de ciberdelitos de la Policía de Investigaciones de Chile, (Cibercrimen)", indicaron.

Y explicaron que "se les instruyó una orden de investigar con miras a efectuar un patrullaje virtual en la red, incluidas las principales redes sociales, para que en base a fuentes abiertas, analizaran el contenido de las publicaciones que decían relación con el hecho denunciado”.

La Fiscalía Regional de Valparaíso señaló que "recibido el informe policial y en base a dicha revisión se llega a la conclusión que las publicaciones denunciadas no contienen elementos que lleguen a configurar delitos de persecución penal de cargo del Ministerio Púbico, correspondiendo en su conjunto a opiniones y comentarios políticos del acontecer nacional, alguno de ellos emitidos en un tono crítico, que de llegar a entenderse como injuriosos por parte de sus destinatarios, solo a estos les asiste el derecho de ejercer las acciones respectivas".

Finalmente, expuso que "conforme a lo anterior, se resuelve archivar la investigación, al no existir mérito para realizar otras diligencias de investigación".

PURANOTICIA