Fiscalía de Valparaíso agrupará causas por robo de medidores de gas y ordenará investigación a la SIP de Carabineros

La Fiscalía de Valparaíso acogió la solicitud del delegado presidencial regional, Manuel Millones, para abordar de manera coordinada los robos de medidores de gas que se han registrado en la zona, determinando agrupar las distintas causas y disponer una orden de investigar a la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros.

La medida fue comunicada a la primera autoridad de Gobierno en la región por parte del fiscal jefe de Valparaíso, luego de que Millones solicitara contar con un fiscal preferente que permitiera abordar e investigar estos delitos de manera coordinada.

“Estamos muy preocupados y ocupados por los robos de medidores de gas, porque este tipo de delito tiene una particularidad que lo hace especialmente grave. Si bien, el objetivo de los delincuentes, al igual que en otros robos, es obtener el cobre", expuso.

Asimismo, Millones dijo "en este caso existe un riesgo adicional muy importante: la posibilidad de que se produzca una fuga de gas y, eventualmente, una explosión que pueda afectar no solamente a la propiedad donde se encuentra el medidor, sino también a los vecinos y a las personas que transitan por el lugar".

De igual forma, el delegado explicó que "por esta razón, y considerando que este tipo de hechos se está haciendo cada vez más recurrente, le solicité a la Fiscalía de Valparaíso la posibilidad de contar con un fiscal preferente que permita abordar e investigar estos delitos de manera coordinada”.

En ese sentido, Millones valoró que la Fiscalía acogiera la solicitud y detalló que "nos han comunicado que esta solicitud fue acogida y, según me ha informado el fiscal jefe de Valparaíso, se agruparán las causas y se va a disponer una orden de investigar a la SIP, con el propósito de avanzar en el esclarecimiento de estos hechos”.

Finalmente, la autoridad destacó que "valoramos enormemente la disposición y el trabajo del fiscal jefe de Valparaíso. Esperamos que esta investigación permita identificar prontamente a los responsables y que quienes están detrás de estos delitos puedan ser llevados ante la justicia y sancionados como corresponde”.

PURANOTICIA