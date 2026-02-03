Fiscalía de San Antonio cuenta con nueva sala de entrevista investigativa videograbada para niños, niñas y adolescentes

La implementación de la Ley 21.057 el año 2023, estuvo acompañada de la habilitación de Salas de Entrevista Investigativa Videograbada en dependencias del Ministerio Público o tribunales. A la fecha varias Fiscalías Locales, entre ellas Viña del Mar, Valparaíso, Quintero, La Calera y Los Andes, cuentan con este espacio habilitado y funcionando. Desde esta semana se suma San Antonio, tras la habilitación de una sala en dependencias de la Fiscalía Local, que se suma en la zona a la que funcionaba en el Tribunal de Garantía de la comuna.

Un espacio con la más moderna tecnología, aislamiento de ruido y sala de control que permitirá realizar cómodamente entrevistas a niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de delitos violentos o de connotación sexual.

Sobre esto se refirió el fiscal jefe de San Antonio, Osvaldo Ossandón, quien expresó que "durante mucho tiempo fue un anhelo de parte de la fiscalía local de San Antonio que es una de las tres fiscalías más grandes de la Quinta Región y tenemos una gran cantidad de usuarios que requieren de la intervención en entrevista investigativa videograbada, el poder contar con una sala adecuada, digna que permita a los niños, niñas y adolescentes poder pasar por la etapa judicial de manera digna, tranquila y que sea adecuada a su propio desarrollo formativo. Por eso el poder contar con una sala con las condiciones que se encuentra esta tecnológicamente ambientada y con profesionales suficientes, es un verdadero hito cumplir que podemos considerar como una meta alcanzada de lo que nos propusimos”.

Las dependencias fueron visitadas por la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien relevó este hito, ya que permitirá seguir avanzando en una mejor atención para víctimas, niños, niñas y adolescentes. es han afectado, fundamentalmente en el ámbito de la protección de su sexualidad.

“Esta sala permite generar una atmósfera y una manera de abordar esa entrevista que logra establecerse como dentro de los estándares de mayor calidad para la obtención de un relato adecuado, sin intromisiones externas, dando las garantías de que hay un mejor trato a las víctimas de delitos tan graves como esto. De esta manera, no va a ser necesario que las víctimas que son derivadas desde la Fiscalía Local de San Antonio tengan que ser atendidas en la sala del tribunal o eventualmente en una sala de distinta de otra fiscalía de la región, con lo cual podemos abordar, como digo, estas investigaciones de un modo más eficiente”, recalcó.

Cabe señalar que la Fiscalía mantiene una formación permanente con sus entrevistadores acreditados para poder dar respuesta a la alta demanda de entrevistas en la región.

El año 2025 se decretó esta diligencia investigativa en 2.657 casos, de ellas se determinó en 1501 casos la disponibilidad del niño, niña o adolescente para su ejecución, realizando exitosamente el 70% de ellas.

PURANOTICIA