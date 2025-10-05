Fiscalía confirma que responsable del accidente que mató a cuatro personas en Villa Alemana conducía bajo los efectos del alcohol

El fiscal de turno en el sitio del suceso, Carlos Parra, confirmó que el conductor responsable de la tragedia que dejó cuatro víctimas fatales en la autopista Troncal Sur, a la altura de la comuna de Villa Alemana, conducía bajo los efectos del alcohol.

El funcionario del Ministerio Público explicó el accidente registrado en el kilómetro 89 de la carretera, señalando que un primer vehículo sufre un choque con una piedra que, al parecer, estaba en la autopista, y por proyección chocó contra la barrera de contención, quedando en la mitad de la pista.

Así, llegó un segundo vehículo que se detuvo para ayudar a las personas accidentadas. Por eso también llega una ambulancia, que se detiene a colaborar y a evaluar a los lesionados de ese choque.

Pero, cuando estaban realizando ese trabajo, viene una camionata, Ford Ranger, y choca con la ambulancia que está estacionada y, por proyección, colisiona con el vehículo. Así, fallecieron cuatro personas en esa dinámica.

El fiscal Parra agregó que “el conductor de la camioneta Ford Ranger, de color rojo, estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol. Al colisionar primeramente a la ambulancia, produce el fallecimiento de personas que se encontraban tanto al interior de este vehículo como aquellos que habían bajado a prestar ayuda”.

El conductor corresponde a un adulto de nacionalidad chilena, con documentación al día y que, al realizar la prueba respiratoria, arrojó 0.98g/lt, por lo que fue detenido en el lugar.

La Fiscalía instruyó la concurrencia de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) y del Servicio Médico Legal (SML) para retirar los cuerpos.

