Fiscalía confirma que identificación del cráneo hallado en Limache tardará "varias semanas": no se han encontrado otros restos

A 24 horas de confirmarse el hallazgo de un cráneo humano al interior del fundo Limachito, en la comuna de Limache, la Policía de Investigaciones y la Fiscalía local continuaron con una serie de diligencias para hallar otros restos en el lugar.

Cabe recordar que mientras dos menores de edad andaban en bicicleta por el lugar durante este domingo 17 de agosto, hallaron un cráneo, por lo cual dieron aviso a un adulto, quien alertó de lo ocurrido a personal de Carabineros de la comuna.

Las primeras diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, cuyos peritos determinaron de manera preliminar que el cráneo correspondería a una mujer, de edad relativamente joven, quien perdió la vida probablemente hace 3 meses.

De todas maneras, esta situación se tendrá que confirmar de manera fehaciente por parte del Servicio Médico Legal (SML) de Santiago, que llegó al lugar de los hechos para hacer el levantamiento de los restos y trasladarlos hasta la región Metropolitana.

El fiscal jefe de Limache, Guillermo Sánchez, señaló al respecto que "en las primeras diligencias de la Brigada de Homicidios, de la PDI, se levantó el cráneo y la mandíbula inferior, que corresponderían en principio a un cráneo de sexo femenino, de una persona joven, con data de muerte de algunos meses. Ese cráneo, por la naturaleza del hecho, fue levantado por personal del SML de Santiago para estudios de ADN comparativo con personas que pudieran corresponder a familiares".

La labor de la Fiscalía implica realizar una triangulación con las denuncias por presunta desgracia y trabajar con las que pudieran coincidir. Además, todas las muestras se tomarán en su momento para los cotejos en el SML de Santiago.

El fiscal Sánchez también comentó que "no es un proceso todo lo rápido que quisiéramos que fuera porque implica toma de muestras de presuntos familiares en la región y remisión de muestras a Santiago para el análisis comparativo y esperar el resultado. Son procesos que tardarán varias semanas probablemente".

Durante la jornada de este lunes 18 de agosto se han realizado diligencias en el sitio del suceso para encontrar otras partes del cuerpo, sin arrojar resultados positivos.

"Se realizó una búsqueda con ejemplares caninos en el sitio del suceso, para rastrear cuerpos y osamentas humanas, pero esa búsqueda no arrojó resultados positivos, pudiendo ser múltiples las razones por las cuales eso ocurrió, no necesariamente porque haya habido un traslado del cuerpo, también pudo ser por traslado de animales. No se descarta poder más adelante hallar otras partes de estas osamentas", sentenció el persecutor limachino acerca de los trabajos de este lunes.

