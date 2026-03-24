Fiscalía confirma detención de ex carabinero por presuntos delitos contra menores de edad en San Felipe: pasará a audiencia de control

Un ex funcionario de Carabineros fue detenido en San Felipe, en el marco de una investigación por los delitos de almacenamiento y producción de material pornográfico infantil, en un procedimiento realizado en conjunto con la PDI.

Las primeras indagatorias darían cuenta que el imputado habría utilizado a menores de edad de un hogar de la comuna para la generación de este material.

Desde la Fiscalía Regional de Valparaíso confirmaron a Puranoticia.cl que efectivamente se produjo la detención de un exfuncionario policial, aunque se advirtió que los antecedentes del caso serán dados a conocer tras la audiencia de control.

El procedimiento se concretó en las últimas horas, tras diversas diligencias investigativas que permitieron reunir antecedentes suficientes para llevar a cabo la detención del excarabinero, quien deberá enfrentar a la justicia por estos graves delitos.

El imputado pasará este martes 24 de marzo al Tribunal de Garantía de San Felipe, instancia en la que la Fiscalía expondrá los antecedentes reunidos y solicitará las medidas cautelares correspondientes por la gravedad de los hechos.

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