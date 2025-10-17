Fiscales de Quillota en la mira: Longton pide explicaciones al Fiscal Nacional por insólita decisión contra detenidos por asaltos armados

El diputado Andrés Longton (RN) ofició al fiscal nacional, Ángel Valencia, solicitando analizar el actuar de dos fiscales de Quillota, quienes no pidieron la prisión preventiva de delincuentes detenidos tras cometer asaltos violentos con armas de fuego en un servicentro y en una panadería de esta comuna de la región de Valparaíso.

"Envié una carta al Fiscal Nacional para que evalúe la responsabilidad en la actuación que tuvieron dos fiscales en Quillota con delincuentes que asaltaron mediante un turbazo un servicentro con armas de fuego y otros que asaltaron violentamente una panadería en San Pedro en Quillota, a los cuales no se les solicitó la prisión preventiva a pesar de la gravedad del delito, de las altas penas y de que había armas de fuego involucradas”, indicó el parlamentario del Distrito 6.

También recordó que “soy uno de los autores de una ley que establece que la prisión preventiva debe aplicarse en estos casos o al menos solicitarse por parte de la Fiscalía, y eso contrasta con este actuar irracional e incomprensible que deja en libertad a delincuentes peligrosos que deberían estar privados de libertad”.

En la misiva, Longton manifestó que estas decisiones generan una profunda sensación de inseguridad entre los vecinos y frustración entre las policías, que arriesgan su vida en cada procedimiento al que deben concurrir. Por este motivo, pidió esclarecer si hubo negligencia funcionaria y si existen instrucciones generales que limiten la solicitud de prisión preventiva en la región de Valparaíso .

En tanto, la concejala de Quillota, Regina Brito, también expresó su preocupación, cuestionando ante el Concejo Municipal: "¿Qué sacamos con invertir tanto en seguridad, si los fiscales actúan como el de Quillota? No es primera vez que, con criterios incomprensibles, no se solicita la prisión preventiva y permite que los delincuentes se burlen. Estas son personas armadas y dispuestas a todo, que a todas luces representan un peligro para la sociedad”.

CARTA AL FISCAL

PURANOTICIA