Fiscal SACFI de Valparaíso confiesa en investigación por filtraciones que dio sus claves a funcionarios de Inteligencia de la Armada 

Extrema liviandad en el manejo de los accesos a las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía fue el resultado que arrojó una indagatoria ordenada por el fiscal nacional Ángel Valencia, la que complica a un persecutor de Valparaíso.

Se trata del fiscal del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la región de Valparaíso, Maximiliano Krause, quien confesó que el año 2021 entregó sus claves de acceso al sistema interno del Ministerio Público a funcionarios de Inteligencia de la Policía Marítima de la Armada de Chile.

En su explicación, Krause detalló que colaborar con estos funcionarios era habitual en temas de narcotráfico y contrabando, motivo por el cual les confió estos datos.

Sin embargo, el fiscal Sacfi de Valparaíso reconoció también que estas personas utilizaron su cuenta, aunque aclaró que lo hicieron por "curiosidad" y sin extraer ningún tipo de información respecto a los casos consultados.

De igual forma, él negó que haya revisado la causa que involucra al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, hoy en prisión preventiva como imputado por el delito de violación y abuso sexual de una subalterna.

Krause sostuvo que "yo no accedí a la carpeta. En primer lugar, porque no es un caso que estuviera dentro de mi interés, esa es la verdad. Por otra parte, la fecha que usted me señala del acceso, yo me encontraba en trayecto llegando al Centro de Justicia de Santiago, a una audiencia de juicio oral en el 2º Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, que se desarrolló entre los días 18 de octubre y la semana siguiente".

"No me acuerdo bien, pero sí recuerdo que el 18 de octubre yo estuve en Santiago en audiencia de juicio oral en la causa", agregó el persecutor local.

El persecutor SACFI también indicó que recientemente su acceso al sistema interno del Ministerio Público fue bloqueado sin explicación alguna.

Vale hacer presentes que dichas pesquisas se enmarcan en la investigación sobre filtraciones de causas reservadas al interior de la Fiscalía. Y es que sólo en el marco del caso Monsalve, más de 70 personas han accedido al sistema para revisar documentación relativa a esta causa que –como ya se dijo– lo tiene tras las rejas.

