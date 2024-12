Ministro de la Corte Suprema bajo la lupa de Fiscalía por presunto tráfico de influencias al nombrar conservadores en Viña y Concón

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, confirmó que investiga al ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, por presunto tráfico de influencias en el nombramiento de los conservadores de bienes raíces de Viña del Mar y Concón, una de las aristas del caso Audio.

De esta manera, según consigna radio Universidad de Valparaíso, la fiscal respondió a las críticas de la diputada independiente-PPD Camila Musante por supuesta inactividad de parte del Ministerio Público en esta causa.

Perivancich reveló que hay diligencias pendientes en "aspectos relacionados con la conducta del ministro Matus y asimismo con antecedentes relacionados con el nombramiento de los conservadores de bienes raíces de Viña del Mar y Concón”. Esto último fue parte del cuaderno de remoción y de la acusación constitucional contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

Finalmente, sobre las acciones desarrolladas en esta indagatoria, la fiscal Perivancich dijo que no le correspondía “mencionar públicamente cuáles son esas diligencias, pero están en curso y además se adoptarán decisiones respecto de su agrupación o no a la investigación original”.

Respecto del caso del fiscal Maximiliano Krause, quien entregó sus claves a tres integrantes del servicio de inteligencia de la Armada para acceder al caso Monsalve, la fiscal regional reiteró que se abrió un sumario administrativo a propósito de la conducta del persecutor, más allá de la investigación penal que se realiza por las diversas filtraciones de casos investigados por la propia fiscalía.

Al respecto, la fiscal aclaró que no sólo existe esa investigación penal, sino que, adicionalmente, “existe una investigación administrativa ordenada por la suscrita y a cargo de un fiscal de esta región de manera tal que no es posible que yo me pronuncie acerca de la conducta ni del fiscal Krause ni de los hechos de que dan cuenta su propia declaración porque tendré que conocer de antecedentes relacionados con esa imputación en el marco de la investigación administrativa”.

PURANOTICIA