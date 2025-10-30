Fiscal especial investigará la causa basal del accidente aéreo donde murió el presidente del Club Aéreo de San Felipe

Fernando Tapia, un piloto instructor, que a su vez era el presidente del Club Aéreo de San Felipe, perdió la vida la tarde-noche de este jueves luego que su avioneta capotara en el sector conocido como 21 de Mayo, en esta comuna del Valle de Aconcagua.

El fatal accidente aéreo se registró a eso de las 19:15 horas y hasta el sitio del suceso concurrió personal de la Delegación Presidencial Provincial, Carabineros y Municipio.

De hecho, la alcaldesa Carmen Castillo fue la primera en pronunciarse al respecto, señalando que "lamentamos profundamente su muerte y todo lo que en este momento está viviendo esta familia, que seguramente están tomando conocimiento de esta tragedia. Les enviamos nuestro cariño y afecto como Municipio".

Posteriormente, el prefecto (s) de Carabineros de San Felipe, coronel Humberto Garrido, expuso que "se recibe un comunicado, a través de la Central de Comunicaciones, indicando que había un accidente aéreo en el sector de Barranca, en San Felipe".

Así es como personal de Quebrada Herrera se constituyó el lugar, verificando que en él se encontraba una avioneta capotada y con su piloto lamentablemente fallecido.

El oficial de la policía uniformada adelantó que "se pondrán los antecedentes del hecho a disposición de Fiscalía y, a su vez, concurre al sitio de suceso un fiscal especial de la Dirección de Aeronáutica Civil, para verificar la causa basal de los hechos".

En tanto, el delegado presidencial provincial de San Felipe, Daniel Muñoz, sostuvo que "lamentamos profundamente este accidente aéreo que ha golpeado a la comunidad de San Felipe, dado que la persona fallecida es un piloto instructor, presidente del Club Aéreo de San Felipe, quien lamentablemente falleció en el lugar. Por supuesto que entregamos las condolencias a su familia, seres queridos y amistades".

